「2人分の教育ローンを借りて、返済が大変だった」月の年金約13万円・68歳女性の老後貯蓄額
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、宮崎県在住68歳女性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：68歳女性
同居家族構成：本人、夫（70歳）、娘
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：宮崎県
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：300万円
現在の預貯金：300万円、リスク資産：140万円
これまでの年金加入期間：厚生年金523カ月
現在受給している年金額（月額）老齢年金（国民年金・厚生年金）：12万8803円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：年金205万2168円（年額）、給与収入180万円（週5日清掃アルバイト、年額）
「ローンの返済が終わるまでは、主人に仕事を頑張ってもらいたい」現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足していない」と回答した今回の投稿者。
その理由として「住宅ローンは完済しているが、今からリフォーム等を考えると手持ちの預貯金では心もとない。現在マイカーローン、カードローンの返済もしている。返済が終わるまでは主人に仕事を頑張ってもらいたい」と語っています。
ひと月の支出は「約35万円」。夫婦の年金だけでは「ほとんどの月で足りない」と回答されています。
「買い物は2日に1回で収まるようにしている」年金で足りない支出については「主人のアルバイト代から補填（ほてん）」しているという投稿者。
また年金生活においては支出を抑えるために「買い物に行くと買いすぎる傾向があるので、買い物は2日に1回で収まるようにしている。夕食は宅配を頼んでいるので、メインの肉魚を購入しないようにしている」とあります。
「預貯金が少ないので、医療費や介護費などが足りるのか心配」現役時代にもっとこうしておけばよかったと思うことがあるか、との問いには「もっと貯金をしておけばよかった。子どもの教育資金が足りなかったため、2人分の教育ローンを借りて返済が大変だった。若い時に資格を取得して転職し、収入を上げる努力をしておけばよかった」と回答。
今の生活での不安については「預貯金が少ないので、医療費や介護費などが足りるのか心配」とコメント。
一方で「孫に会いに行ったり、平日にショッピングモールに行ったりしている。人が少ないのでゆっくりできてうれしい」とのんびり過ごせている今の喜びを語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)