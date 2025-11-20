18日、大分市佐賀関で発生した大規模火災。19日夜の時点で鎮火のメドはたっておらず、消火活動が続いています。今回、火災が発生した佐賀関は、大分市が以前から「大火災発生の危険性」を指摘していたエリアでした。「news zero」が現地を取材すると、他にも延焼が拡大した要因が見えてきました。

■住宅密集地…“家と家の隙間がほとんどない”

並木雲楓フィールドキャスター（19日）

「こちら火災現場から200メートルほどの場所ですが、現在も規制線がはられていて、ここから先に入ることができません。このあたり道幅はそれほど広くはなく、住宅が密集している場所です。中には木造の住宅もあります」

地元住民

「（住宅が）密集している、狭いところが多いです」

「家と家の隙間がほとんどないくらい」

実際にこの地区を車で走ってみても、道幅は車1台が通れるほどで、入り組んだ道になっているのがわかります。

■佐賀関地区…以前から“大規模火災の危険性”指摘も

さらには、この地区では“よく強風が吹く”という声も。

「夕方になったら風がだーっと吹き抜ける。風向きが違えば、どこに火がいったかわからない」

実はこの佐賀関地区、大分市によると住宅が密集していて道幅も狭く、さらには消防機材の整備が課題になるなど、以前から“大規模火災の危険性”が指摘されていた場所でした。

■2016年の「糸魚川市大規模火災」と類似点

こうした場所で起きた今回の大規模火災。元東京消防庁の坂口隆夫氏は、過去にも似た特徴の火災があったと指摘します。

元東京消防庁・麻布消防署長 坂口隆夫氏

「2016年に新潟の糸魚川で大規模火災があった。これも非常に海に接している地域」

9年前の2016年12月、新潟県糸魚川市で発生した大規模火災。

火が完全に消し止められるまでおよそ30時間。延焼面積はおよそ4万平方メートルで、住宅など147棟が燃えました。この時も現場は住宅が密集したエリアで、当時も強風が吹いていたため、広く燃え広がったとみられています。

■さらに他の要素も 夜の火災「目視で確認するのが難しい」

今回の火災はこのケースと似ているとしつつ、さらに燃え広がった要素があると話します。

元東京消防庁・麻布消防署長 坂口隆夫氏

「糸魚川は昼間ですから、活動する側も、どこがどこまで燃えてるか、目視で確認しながら活動できる。しかし大分の火災は（午後）5時半すぎで暗い中での活動だから、どこまで燃えてるのか、どこに通路があるか、目視で確認するのは難しい。ヘリ消火である程度、消火をする。しかし、夜間は消火できないから、夜間燃え広がってしまう。これは大きく違う。昼間と夜の火災の違い」

■無人島まで燃え広がった理由は

また、無人島まで燃え広がった理由については…

元東京消防庁・麻布消防署長 坂口隆夫氏

「これは飛び火だと思います。ちょうど風向きが島の方に風が吹いていた」

火元とみられる場所では、当時は北西の風が吹いていたため、南東の方向に燃え広がったとみられていて、火は海を渡って1.4キロほどの場所にある無人島にも延焼しました。

元東京消防庁・麻布消防署長 坂口隆夫氏

「大規模な火災であればあるほど、火の粉は上昇気流で上の方まで巻き上げられる。それが風に流されて飛んでいくわけですから、1キロくらいは飛んでいく」

■消火の見込みは？ 専門家「2〜3日での鎮火は非常に難しい」

火はいつ消し止められるのか─。

元東京消防庁・麻布消防署長 坂口隆夫氏

「（Q．消火見込みは）島の場合は陸上から消火ができません。空中からのヘリ消火だけ。しかしヘリは夜間は消火活動ができませんから、その間に燃え広がっていく可能性がある」

「仮に消えても、消防隊員が島に渡って今度は小さな火種まで消す作業が残っている。それを考えると2〜3日で鎮火することは非常に難しい」

（11月19日午後11時15分ごろ放送『news zero』より）