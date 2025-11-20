“20年以上ぶり全面刷新”のトヨタ新型「ハイエース」!? “4ナンバー”サイズ＆ガソリンエンジン搭載も想定の新「商用バン」に期待と不安の声！ シンプル設計の新たなコンセプトが話題に

20年以上ぶり全面刷新の「ハイエース」？

2025年10月末に行われたジャパンモビリティショーで世界初公開されたトヨタの「ハイエース コンセプト」が、多方面から注目を集めています。

業務用途からカスタマイズ性まで、次世代ハイエースの可能性に対する期待と不安の声が寄せられ、反響が広がっています。

20年以上ぶり全面刷新!?

【画像】超カッコいい！ トヨタ“新型”「ハイエース!?」を画像で見る（99枚）

2025年10月29日、ジャパンモビリティショー2025にて、トヨタはハイエース コンセプトを世界初公開しました。

このモデルは、20年以上にわたり販売されてきた現行「200系」ハイエースの刷新を意識したものとみられ、将来的な市販化を視野に入れて開発が進められているようです。

ハイエースといえば、言わずと知れたトヨタの商用バン。日本国内はもちろん、海外でも高い人気を誇るモデルです。現行の「200系」ハイエースは2004年に登場し、度重なる改良を経て販売が継続されています。

2024年1月には一部改良が実施され、2025年2月には特別仕様車「スーパーGL“DARK PRIME S”」が追加されました。

ボディタイプは、標準幅・ロールーフの「ロングボディ」、ワイド幅・ミドルルーフの「ロングボディ」、ワイド幅・ハイルーフの「スーパーロングボディ」の3種類を展開。

ちなみに、海外では2019年から「300系」と呼ばれる6代目モデルが販売されており、日本国内では「グランエース」として展開されています。

今回発表されたハイエース コンセプトは、2023年の同ショーで公開された「KAYOIBAKO（カヨイバコ）」の進化系とされており、より市販化に近づいたモデルとして位置づけられています。

担当者は「コンセプトモデルではありますが、市販に近づいてきたということで“ハイエース”の名前が与えられました」と説明しており、次なる“新型ハイエース”のスタディモデルと捉えることができます。

サイズ感については、現行モデルの取り回しの良さを継承する設計が意識されており、具体的なボディサイズは非公開ながら、「比較的小さいロールーフモデルは“200系”ほどのサイズ、比較的大きいハイルーフモデルは“300系”ほどのサイズ」と教えてくれました。

パワートレインについては、バッテリーEV（BEV）やガソリンエンジンなど複数の選択肢を想定。拡張性の高い設計が特徴です。

エクステリアは直線を基調とした箱型のデザインで、インテリアはKAYOIBAKOやCOMS-Xといった「運送シリーズ」と統一されたインパネを採用。シンプルながら拡張性の高いデザインが特徴です。

※ ※ ※

ハイエース コンセプトについて、ユーザーからはさまざまな反響が寄せられています。まず、業務用途に関する声として「充電インフラとの相性が気になるが、業務車両としては期待したい」といった意見があり、EV化による実用性への期待がうかがえます。

ライフスタイル面では、「キャンプや車中泊にも使えそう」「荷室の自由度が高そう」といった声が寄せられており、個人利用や趣味用途への展開に期待が集まっています。

カスタマイズ性に関しては、「拡張性が高いなら、用途に応じたカスタムがしやすそう」との意見も。

一方で、「やっぱハイエースは従来のモデルのまま進化して欲しい」「今のハイエースが好き」といった懸念の声もあり、長年親しまれてきた現行モデルへの愛着が根強いことがうかがえます。

ユーザーからは期待と不安の両方の意見が見られたものの、ハイエース コンセプトはこれからの多様なニーズに応える可能性を秘めた存在として注目されています。今後の市販化に向けた動向が注目されます。