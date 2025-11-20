ÊÆ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÏÂÊ¿°Æ¼õÂúÍ×µá¡¡¥í¥·¥¢¤ÎÍ×µá¿§Ç»¤¯È¿±Ç
¡¡¡Ú¥¡¼¥¦¶¦Æ±¡Û±Ñ»æ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡ÊFT¡ËÅÅ»ÒÈÇ¤Ï19Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤ÎÀïÆ®½ª·ë¤Ë¸þ¤±¡¢¥í¥·¥¢¤È¤Î´Ö¤ÇºöÄê¤·¤¿ÏÂÊ¿°Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤è¤¦¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ëµá¤á¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÎÅÚ¤Î³ä¾ù¤ä·³¤Îµ¬ÌÏ½Ì¾®¤Ê¤É¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤Ï¶Ë¤á¤ÆÉÔÍø¤ÊÆâÍÆ¤Ç¡¢¼õÂú¤Ïº¤Æñ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡FT¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÏÂÊ¿°Æ¤Ï28¹àÌÜ¤Ç¡Ê1¡ËÀïÆ®¤¬Â³¤¯¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅìÉô¥É¥ó¥Ð¥¹ÃÏ°è¡Ê¥ë¥Ï¥ó¥¹¥¯¡¢¥É¥Í¥Ä¥¯Î¾½£¡Ë¤Î³ä¾ù¡Ê2¡Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê·³¤Îµ¬ÌÏÈ¾¸º¡Ê3¡ËÊÆ¹ñ¤Î·³»ö»Ù±ç½Ì¾®¡Ê4¡Ë¼çÍ×¤ÊÊ¼´ï¤ÎÊü´þ¡Ê5¡Ë¥í¥·¥¢¸ì¤Î¸øÍÑ¸ì²½¡½¤Ê¤É¤ò¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÍ×µá¡£¥í¥·¥¢¤ÎÍ×µá¤¬¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ç¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼ç¸¢¤ÎÊü´þ¤ËÅù¤·¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Î¥¦¥£¥Ã¥È¥³¥ÕÏÂÊ¿¸ò¾ÄÃ´ÅöÆÃ»È¤¬Ë¬ÊÆ¤·¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¦¥á¥í¥Õ¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¦¹ñËÉ²ñµÄ½ñµ¤ËÏÂÊ¿°Æ¤òÄó¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¦¥£¥Ã¥È¥³¥Õ»á¤Ï¥È¥ë¥³¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤È¤â²ñÃÌÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï¡¢20Æü¤Ë¥¡¼¥¦¤Ç¥É¥ê¥¹¥³¥ëÊÆÎ¦·³Ä¹´±¤é¤È²ñÃÌÍ½Äê¡£