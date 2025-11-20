政府が２１日にも決定する総合経済対策を巡り、自民党が直前に野党の要求を反映させる方針を示したのは、予算規模を拡大したい高市内閣と政策実現を求める野党との思惑が一致したためだ。

財源の裏付けとなる２０２５年度補正予算案の賛成取り付けにつなげる狙いもある。高市首相は物価高対策で国民の期待に応え、求心力を維持したい考えだ。（鶴田瑛子、三沢大樹）

「できる限り多くの政党の良いアイデアを盛り込んで、政府と調整していく」

自民の小林政調会長は１９日、国民民主、公明両党の政調会長と国会内で相次いで会談後、記者団にそう強調した。「高市首相と連日打ち合わせをした」とも述べ、首相の方針に沿った対応であることも示唆した。

小林氏は１８日には連立を組む日本維新の会の遠藤敬国会対策委員長とも会談した。政府・自民は、維新が求めた冬場の電気・ガス代の補助の増額に加え、野党の公明、国民民主両党が求める政策を盛り込む方向で調整する。

公明は子ども・子育て世帯への緊急支援を求めており、小林氏は「子ども１人当たり２万円を支援していく」と語った。政府高官は「子育て世帯への手厚い支援が必要だと判断した首相の主導だ」と説明する。児童手当を給付する仕組みを活用すれば、迅速に対応できる点も考慮した。

国民民主への対応では、国の財政難を主な理由に、一般会計に貸し出している自動車損害賠償責任（自賠責）保険の保険料を「自動車安全特別会計」に戻し、貸し出しゼロを目指す。国土交通省所管の特別会計で管理される積立金の運用益は、交通事故の被害者救済事業などに充てられる。国民民主の玉木代表は自身のＸ（旧ツイッター）で「（特会の）財政が安定すれば、保険料の引き下げにもつながる」と歓迎した。

２５年度補正予算案の今国会での成立には、少数与党のため、野党の賛成が不可欠だ。与党幹部は「要求をのめば公明や国民民主は反対できないだろう」と期待感を示した。

物価高への対応は、首相が就任当初から当面の最優先課題に位置付けてきた。今夏の参院選で自民が公約に掲げた国民への一律現金給付を実施しない代わりに、家計の直接支援策を盛り込むこともこだわった。

「責任ある積極財政」を掲げる首相の経済政策に対する世論の関心は高い。それだけに、首相周辺は「高市政権最初の成果となる経済対策がパッとしなければ、あっという間に支持が離れる」と述べ、決定間際に上積みした事情を解説した。