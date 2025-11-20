広島からドラフト５位指名を受けた赤木晴哉投手（２２）＝仏教大＝が１９日、京都市内のホテルで入団交渉に臨み、契約金３５００万円、年俸７００万円で仮契約した。身長１９１センチ、体重８６キロの大型右腕は現在、１日５食の“食トレ”を敢行中。出力向上で最速１６０キロを目標に掲げ、１年目から開幕ローテ入りを狙うと宣言した。（金額は推定）

剛腕投手の代名詞とも言える大台到達へ、赤木は意欲を燃やした。「球速は上げたいと思っています。１６０キロには乗せられるように」と現在の最速１５３キロからの上積みを狙う。そのために必要なのは肉体の進化。「自分は全体的に体が細い。しっかり筋肉を付けて、もうひと回り、ふた回り大きい体にして、シーズンを通して投げられるような投手になっていきたい」と着実なステップアップを描いた。

身長１９１センチ、体重８６キロ。来季を見据え、すでに増量計画に着手している。「今は（１日）５食。できるだけ空腹をつくらないようにしています。自分の知っている範囲での栄養面を気にしながら、あとはひたすら量を食べる感じです」と明かした。

朝、昼、晩の３食に加え、夕食前と就寝前にも食事を取る。大学入学後から１人暮らしを始め「いろいろ調べながら、身に付けました」と栄養に関する知識を習得した。「親子丼やしょうが焼きは簡単に作れるので、そういうのをやっています」と得意料理の一例を挙げた。

天理高時代は寮生活で、体重は７７キロ。腰のケガに悩まされた経験もあった。ただ、大学に入ると自炊の成果も実って９キロの増量に成功。「一気にではないですが、最終的には１００キロぐらいまで増やしたい」と貪欲な姿勢を崩さない。同時にウエートトレーニングも継続中。肉体強化で投球の出力が上がれば、最速１６０キロの夢も近づいてくる。

持ち味は長身から投げ下ろす角度のある直球と、フォークのコンビネーション。１年目の目標は「そこを目指してやっていく」と開幕ローテ入りに定めた。ドラフト指名後には、仏教大ＯＢの中日・大野が同大学のグラウンドを来訪し、激励を受けた。「チームにひとつでも多くの勝ちを付けられる投手というのが、自分の理想」と将来的には最多勝のタイトル奪取を見据えた。

８人きょうだいの大家族で育ち、プロの世界に飛び込む。「常に野球のために一番いい環境を与えてくれたので、感謝しています。自分が結果を出して、きょうだいが誇れるような存在になりたい」と自覚を強めた赤木。恩返しの思いも胸に刻み、１年目からフル回転を目指す。

◆アラカルト◆

◆名前 赤木 晴哉（あかぎ・せいや）

◆生まれ ２００３年１０月５日生まれ。２２歳。大阪府堺市出身

◆サイズ １９１センチ、８６キロ

◆投打 右投げ右打ち。投手

◆家族構成 父、母、兄が１人、姉が３人、妹が３人。８人きょうだいの５番目で次男

◆球歴 三原台小学校３年時に高倉台ポニーズで野球を始め、６年から美木多イーグルス、三原台中学では大阪狭山ボーイズに所属。天理では日本ハム・達の控え投手だった。最速１５３キロ

◆持ち球 フォーク、カーブ、スライダー、カットボール

◆趣味 サウナ

◆好きな芸能人 小籔千豊