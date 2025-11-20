「S&P500」オンリー投資、じつは高リスク…あなたの資産を溶かす「集中投資の悲劇」と市場「共倒れ」のシナリオ【新NISA】

米株式市場を牽引する巨大テック企業

アメリカの株式市場では、ごく一部の巨大ハイテク企業が市場全体を引っ張る構図がますます鮮明になっています。主要指数S&P500では、上位10社だけで指数全体の時価総額の約37%を占めており、この比率は10年前の2倍近くにも達します。

特に、「マグニフィセント・セブン」と呼ばれる7社（アップル、マイクロソフト、アルファベット（グーグル）、アマゾン、メタ（旧フェイスブック）、テスラ、エヌビディア）の影響力が突出しており、2023年と2024年のS&P500の上昇分の半分以上をこれら7社だけで稼ぎ出しました。米国株式市場はいま文字通り“少数の巨人”に支えられている状態と言えるでしょう。

これら巨大企業群は、指数そのものを左右するほどの存在感を持っています。彼らの株価動向がそのまま市場全体の動きに直結し、一社の時価総額が他国の株式市場全体に匹敵する規模にまで及ぶケースもあります。

投資家心理の面でも同様で、メガテック企業の好調な決算や革新的な新製品の発表は市場全体を押し上げる一方、不調の兆しや規制リスクの噂が出れば指数を押し下げます。その影響力は計り知れません。

例えば2023年秋に「中国政府が公務でのiPhone使用を禁止した」との報道が伝わると、アップル株は急落し数日で約2,000億ドルもの時価総額が吹き飛びました。アップル一社の動向が世界のマーケット全体に波及したこの出来事は、「アップルですら例外ではない」ことと同時に、一握りの企業に市場の命運が握られている現状を象徴しています。

恩恵とリスクが表裏一体となった現在の構図は、投資家に重要な問いを投げかけています。

勝者の構図 ビッグテックの変遷

近年の米国株式市場における“勝者”の顔ぶれは様変わりしつつあります。かつてGoogle、Apple、Facebook、Amazon、Microsoftの5社は「GAFAM（ガーファム）」として巨大IT企業群の代表例とされました。その後、「MATANA（マタナ）」という新たな頭字語が登場し、市場の主役として語られるようになっています。

MATANAとはMicrosoft、Apple、Tesla、Alphabet、Nvidia、Amazonの6社を指す名称で、2022年にアナリストの提唱で広まったものです。従来のGAFAMからNetflixとMeta（旧Facebook）を外し、代わりにテスラとエヌビディアという新勢力を加えたこの造語は、足元のマーケットリーダーが入れ替わりつつあることを端的に示しています。

MATANAへの交代は、テック業界のトレンド変化を如実に反映しています。SNSとオンライン広告に依存するMetaはメタバースやAIへの事業転換に迫られ、動画配信のNetflixは成長鈍化で投資家の関心が後退しました。一方、新たに加わったテスラは電気自動車（EV）革命を牽引し、エヌビディアは生成AIブームの「主役」として高性能GPU（グラフィックス処理ユニット）供給の要となっています。

とりわけエヌビディアはAI需要の爆発的増加を追い風に2023年株価が急騰し、現在の時価総額は世界一です。AI分野で「最も重要な企業」と評されるほどの存在感であり、テスラとエヌビディアという新顔の躍進により、市場のメガキャップ構成は塗り替えられました。

その結果、主要7社の総称「マグニフィセント7」の合計時価総額は2025年には22兆ドル前後に達し、S&P500全体の37〜38%を占めるまでに拡大しています。2015年時点では約12%に過ぎなかったことを考えると、この10年でいかに集中度が劇的に高まったかがわかります。過去数年の株価リターンも、勝者企業の突出ぶりを物語ります。

2015年から2024年にかけてマグニフィセント7は合計697.6%の上昇を遂げたのに対し、S&P500全体では178.3%の上昇に留まりました。圧倒的な上昇が指数を押し上げる一方、大多数の銘柄はその陰で相対的に伸び悩んだ格好です。まさに「勝者がすべてをさらう」構造ですが、この偏りが極端に振れていることに対する警戒感も高まっています。

集中がもたらすリスク

市場を牽引する少数の巨人には、光と影の両面があります。まず懸念されるのが、独占・寡占による構造的リスクです。利益や影響力が一部企業に集中しすぎると、公正な競争環境が損なわれイノベーションが停滞する恐れがあります。

実際、欧米の規制当局も動き始めています。EUでは2023年にデジタル市場法（DMA）が発効し、巨大プラットフォーマーへの是正措置が初めて取られました。2025年4月にはEUがAppleに5億ユーロ、Metaに2億ユーロの制裁金を科し、アプリ内誘導の禁止やデータ利用に関するルール違反を是正するよう命じています。

米国でも司法省がGoogleの検索事業をめぐる独禁法訴訟を継続中であり、違法な独占と認定されれば検索エンジンのデフォルト契約の禁止やデータ開放などビジネス慣行の抜本見直しを迫られる可能性があります。

次に地政学リスクも見逃せません。米中対立の激化は、テック巨人たちにとって逆風となっています。米国政府は中国への先端半導体輸出を厳しく規制し、中国側も米国製品の締め出しなど対抗措置を強めています。

その煽りを最も受けたのが半導体大手エヌビディアでしょう。同社CEOのジェンスン・フアン氏は2025年10月、「現在、我が社は中国市場から完全に締め出され、AI向け先端GPUの中国シェアが約95%から0%に急落した」と明かしました。これは、主力のデータセンター向けAIチップが相次ぐ米国の輸出規制で、事実上販売不能となったためです。

フアン氏は「自国企業が世界第二の市場を失う事態を望む政策立案者がいるとは信じがたい」と政府を批判し、「このままでは米国自身も傷つき、AI産業は共倒れになりかねない」と警鐘を鳴らしています。

市場全体を巻き込む「ドミノ現象」

アップルにとっても中国リスクは現実味を帯びています。先述のように2023年、中国当局がiPhoneの公的利用を禁じたとの報道でアップル株は急落しました。中国市場に大きく依存するアップルですら例外ではないことが露呈した格好です。さらにアップル製品の組立工場は中国本土に集中しているため、米中対立がサプライチェーン寸断に発展すれば業績への打撃は避けられません。

現にアップルは近年インドやベトナムへの生産分散を進めていますが、それでも依然として重要部品や最終組立は中国依存が高く、地政学的な綱引きの影響を強く受ける状況です。

構造的な脆弱性として、マーケットが極度に一握りのグループに集中すると「市場の卵を一つのバスケットに盛る」状態になります。万一そのバスケットを落としてしまえば、市場全体が損なわれかねません。

現状の米国株式市場も、数社のメガテックに何かあれば指数全体が大きく揺らぐ連鎖リスクを抱えています。実際、2025年4月にはエヌビディア株が3日間で5,000億ドル超の時価総額を失い、その影響でS&P500指数も数日にわたり下落する事態となりました。主要7社が軒並み業績悪化や株価暴落に見舞われれば、投資家心理の冷え込みを通じて他の健全な企業まで売り込まれるドミノ現象も起こり得ます。

市場構造そのものが一種のリスク要因となっている点は、投資家として常に念頭に置くべきでしょう。

半導体が次の焦点

現在のテック株集中の背景には、半導体産業の戦略的重要性が飛躍的に高まっている事実があります。AI（人工知能）やHPC（高性能計算）の発展には最先端の半導体チップが不可欠であり、各社は次世代半導体技術にこぞって巨額投資を行っています。

世界最大の半導体受託製造企業である台湾TSMC（台湾積体電路製造）は、2025年後半に2ナノメートル（nm）プロセスでの量産開始を予定していますが、すでに約15社の顧客が2nmノードでのチップ設計開発に着手していると報じられています。そのうち約10社はAI・HPC用途の企業であり、生成AI時代を見据えた先端チップ争奪戦の過熱ぶりがうかがえます。

例えば、米エヌビディアは次世代GPUプラットフォーム（コードネーム「ルビン」）に2nmプロセスを採用予定で、AMDも2026年に投入する次世代CPU「Venice」およびAIアクセラレータで2nmを使うと明言しています。

さらにGoogleやAmazonなど主要クラウド企業も自社開発のAI専用チップにTSMCの2nm技術を選定するとみられています。クラウド向け半導体を手がけるBroadcomや、AI研究団体のOpenAIが計画中のカスタムAIチップに至るまで、業界全体がTSMCの最先端プロセスに熱い視線を注いでいます。

こうした状況から、AI時代に向けた“半導体の最先端”を巡る競争が熾烈になっていることが分かります。

ファウンドリ業界の再編

需要構造の変化に合わせ、ファウンドリ業界の力学も変わりつつあります。従来、最新鋭プロセスはスマートフォン向けチップが主戦場でしたが、最近ではHPCやAI関連の注文が急増し、TSMCは生産の重心を3nm世代からさらに先端の2nmへとシフトさせています。

実際、3nmプロセスの大部分はアップルなど一部スマホメーカーが既に生産枠を押さえており、他社は容易に生産能力を確保できない状況です。一方でAI需要に対応するため、TSMCは2nmに経営資源を集中投入しつつあります。

2nmプロセスは量産開始こそ2025年末ですが、2027年頃から各社の製品に本格採用され始め、TSMC史上最も広範に使われるノード(集合点)になるとの観測もあります（顧客数の多さがそれを裏付けています）。

TSMC自身も「2nmは今後3年間で最大のノードになる」としており、1ウェハあたり約3万ドルと超高価ではあるものの、高い需要により収益を押し上げるだろうと見込んでいます。

半導体産業ではTSMCが一人勝ち

市場全体で見ても、半導体産業の寡占度は非常に高く、これ自体が地政学的な焦点となっています。ファウンドリ世界最大手のTSMC一社で世界の純粋ファウンドリ売上の2/3以上を占めており、特に先端プロセスでは事実上TSMCの独壇場です。直近の統計では、2024年末時点でTSMCの世界シェアは約67%に達し、2025年上半期には70%超に拡大したとのデータもあります。

対照的に2位のサムスン電子（韓国）はシェアを一桁台（約8%）まで落とし、米インテルなども先端ファウンドリ事業への参入を図っていますが技術面で大きく出遅れているのが現状です。

このため、先端チップ供給能力が特定企業・特定地域（台湾）に偏在することへの危機感が高まっています。TSMC自身、アメリカ・アリゾナ州や日本・ドイツへの最先端工場建設を進め、地理的な生産分散を図り始めました。各国政府も半導体の自国生産力確保にしのぎを削っており（米国のCHIPS法による巨額補助、日本のラピダス支援など）、世界の半導体サプライチェーンは新たな勢力図を描きつつあります。

しかし同時に、こうした動きは裏を返せば地政学リスクの深刻さを示すものです。

現在、台湾には世界最先端チップ生産能力が集中し、TSMC一社で台湾株式市場の時価総額の約4割近くを占めるという極端な偏重ぶりです。仮に台湾海峡で有事や政治的対立が起これば、世界中の半導体供給が滞り、ハイテク産業全体が打撃を受ける可能性があります。

米中両政府の綱引きも激しさを増しており、先端半導体の輸出管理や対中投資規制といった措置が矢継ぎ早に打ち出されています。

半導体は「21世紀の石油」とも称される戦略物資であり、AI時代の覇権を左右するカギとして安全保障上最重要の分野です。投資家にとっても、テック株集中の行方を考える上でこの半導体産業の動向や米中対立の行方から目が離せない状況となっています。

投資家はどう備えるべきか

以上のように米国株式市場は少数の巨大企業によって大きく押し上げられてきました。その恩恵は絶大で、過去にこれらメガテック株に投資していた投資家は指数以上の高リターンを享受できた場合が多々あります。

しかし同時に、集中投資は高リターンと高リスクが表裏一体であることも肝に銘じる必要があります。では投資家は具体的に何に留意し、どう備えるべきでしょうか。

第一にバリュエーション（株価評価）の高さに注意が必要です。これらメガテック企業の株価には将来の高成長期待が織り込まれており、指標面では割高に映るケースもあります。

例えばAIブームの立役者であるエヌビディアは、株価収益率(PER)が一時70倍を超える水準まで買われました。これは超高成長の継続を前提とした水準であり、もし期待ほど業績が伸びなかった場合には株価急落のリスクがあります。

実際、2023年末から2024年前半にかけてエヌビディア株はAI期待で急騰しましたが、その後熱狂の過熱感が意識されると一転して調整局面に入り、大きなボラティリティ（変動率）を示しました。

また金利動向にも目を配る必要があります。一般にハイテク・グロース株は金利上昇局面に弱いとされます。現在のように米金利が高止まりしインフレ警戒が残る環境では、将来キャッシュフローの現在価値が目減りしやすいためです。

事実、2022年には米連邦準備制度理事会（FRB）の急速な利上げに伴い、主要テック株も軒並み二桁%以上の下落を経験しました。超大型のハイテク株といえど不敗ではなく、市況次第では大きく値を崩すリスクがある点を常に念頭に置くべきでしょう。

気付かぬうちにハイリスク・ハイリターンに

次に、「集中の恩恵」は裏を返せば「集中の危うさ」でもある点に注意が必要です。S&P500指数など時価総額加重の株価指数に連動投資している場合、実は自分が意図せずともポートフォリオがメガテック偏重になっているかもしれません。

2025年現在、S&P500の上位7銘柄で指数構成の3割強を占めており、インデックス投資家は知らず知らずのうちに特定企業群へ大きく賭けている状況です。これは上昇局面では効率的にリターンを得られますが、下落局面では指数全体が大きく沈むリスクを意味します。市場全体に分散投資しているつもりでも、実際にはごく一部の巨人の興廃にポートフォリオの命運を握られています。この構造を理解し、必要に応じてリスクコントロールすることが賢明です。

実際、ある調査によれば、バンガード社のターゲットデートファンド（年齢別の分散投信）でも、退職間近の運用コースでポートフォリオの約8%、若年層向けコースでは約13.5%がこのマグニフィセント7に偏っていたとの分析があります。多くの投資信託やETFが同じ巨大株を複数抱えており、知らぬ間に「一極集中」しているケースは少なくありません。

ではその上で、投資家は何をチェックすべきでしょうか。

注目すべきは巨大企業の動向と分散度合い

第一に、巨大企業の業績や戦略動向を注視することです。メガテック各社が今後も高成長を続けられるか、AIへの巨額投資に見合うリターンを生み出せるか、という点は市場最大の関心事です。なぜなら、巨額投資が将来の利益に結びつかなければ、さすがの巨大企業群も市場から厳しい評価を受けるでしょう。

したがって投資家としては、四半期決算でのAI事業の収益貢献や、クラウド・広告など既存事業の成長持続性、さらに各社が直面する規制対応コストなどを細かくチェックし、現在の株価水準がファンダメンタルズ（基礎的条件）に見合っているかを見極める姿勢が重要になります。

第二に、ポートフォリオの分散度合いを点検することです。仮に手持ち資産が少数のハイテク株やそれらに特化したETFに集中している場合、リスクは想像以上に偏っています。分散投資は投資の基本ですが、現状のように特定グループが突出している局面では改めてその意義が増します。

具体的には、米国株中心のポートフォリオでも大型グロース株一辺倒にならないよう、より割安と判断されるセクターや中小型株、海外株式などに適切に分散する戦略が有効です。

実際、プロの資産運用者の間でも「メガテック集中リスクを緩和すべき」との認識が広がりつつあります。2024年頃から米国の小型株やバリュー株、あるいは欧州・日本株など相対的に低評価だったマーケットへの資金シフトが進みました。米国市場内でも、ハイテク偏重だった資金がエネルギーや金融、工業など伝統産業株へ流れ始めています。

加えて、株式以外の資産クラスとして、債券やコモディティ（商品）、不動産などへの分散も視野に入れることで、ポートフォリオ全体のバランスを保つことができます。要は、現在大きな恩恵をもたらしている少数銘柄に過度にのめり込まず、「万一」に備えた余裕を持たせておくことが健全な投資戦略と言えるでしょう。

集中から分散へ 市場は常に変わり続ける

現在の米国株式市場は、巨大テック企業と半導体メーカーという“少数の巨人”による集中構造に特徴づけられています。この構図は当面続くかもしれませんが、次の10年を見据えると決して不変ではないことを歴史が示唆しています。

実際、市場の支配的プレーヤーは時代とともに移り変わってきました。1970年代にはエネルギー企業が隆盛を極め、1990年代末のITバブル期にはマイクロソフトやシスコ、インテルなど当時のハイテク株が市場を席巻しました。しかしその後バブル崩壊を経て勢力図は塗り替わり、集中していた市場は一旦リセットされています。

直近でも2024年末から2025年にかけて「グレート・ローテーション（大いなる資金循環）」と呼ばれる動きが表面化しました。割高感の出ていたハイテク・AI関連株から資金が流出し、代わって相対的に割安で収益基盤の安定した従来型産業（金融、エネルギー、資本財、ヘルスケアなど）に投資マネーが向かう現象です。

実際、2025年11月にはハイテク比率の高いナスダック総合指数が下落する一方、工業株中心のダウ平均が上昇するといった日がありました。明確な資金シフトが起きており、投資家がハイテク株のバリュエーションや先行きに慎重姿勢を強めている表れと言えます。事実、2025年11月11日にはソフトバンクグループが保有していたエヌビディア株を全て売却したことが報じられ、エヌビディア株は一時的に急落しました。

「今」に目配りを心掛ける

さらに、新興技術や産業転換への目配りも欠かせません。現在のメガテック企業も生成AI、自動運転、AR/VR（拡張・仮想現実）、再生可能エネルギー、宇宙開発、量子コンピューティングなど「次の成長分野」に莫大な投資を行い、未来の主導権を握ろうとしています。

今後10年では、こうした分野から新たな産業の柱が生まれ、場合によっては現在の巨人に匹敵する存在へと成長する可能性があります。

例えば、AIに続くゲームチェンジャーとして量子技術が実用化されれば、新しいリーディングカンパニーが誕生するかもしれません。また、気候変動対策の潮流からクリーンテック（脱炭素技術）やバイオテクノロジー分野でブレイクスルーが起これば、投資マネーの流れも大きく変わるでしょう。

現在トップ企業であるGAFAやMATANAが10年後もその地位を保っている保証はなく、市場は常にイノベーションによる新陳代謝で動いていきます。

10年先を見据えた投資判断を

投資家にとって重要なのは、今の「集中」に安住せず変化への感度を高めておくことです。少数の巨人が市場を引っ張る状況は魅力的に映りますが、永遠には続きません。だからこそ、中長期的な視野で「次の主役」を見極めつつ、足元では過熱やリスクに目を光らせ、健全な分散戦略を維持することが求められます。

幸い、現在の巨大企業群は収益基盤が強固で財務体質も健全なため、直ちに2000年代初頭のITバブル崩壊のような極端な破綻に至る可能性は低いと考えられます。

しかし、市場は常に循環し変化するものです。集中から分散へ、そしてまた新たな集中へと移り変わるダイナミズムを念頭に、10年先をも視野に入れた投資判断を心掛けたいものです。

市場の寵児である“少数の巨人”に熱視線を送りつつも、その陰で芽吹き始めた次世代の巨人候補にも目を凝らす。それがこれからの投資家に突きつけられた問いと言えるでしょう。

