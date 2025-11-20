◆第５６回明治神宮野球大会最終日▽高校の部・決勝 九州国際大付１１―１神戸国際大付（１９日・神宮）

九州国際大付の優勝によって、来春センバツの神宮大会枠は九州勢に与えられる。九州の一般選考枠「４」に、１枠が加わる。今秋九州大会の４強は九州国際大付、長崎日大、神村学園、熊本工で、いずれも県１位校。準決勝はともに１点差の接戦だっただけに、出場は決定的だ。“恩恵”にあずかるのは８強の沖縄尚学（沖縄１位）、日本ウェルネス（同２位）、小林西（宮崎１位）、長崎西（長崎２位）になりそうだが、本命は今夏の甲子園Ｖ校・沖縄尚学と予想する。

沖縄尚学は九州の準々決勝で神村学園に１―４で敗れたが、大敗ではなく、県１位校であることもプラスに作用する。甲子園Ｖの原動力となった末吉良丞、新垣有絃（ゆいと、ともに２年）の左右二枚看板を擁し、末吉は９月に行われたＵ―１８ワールドカップにおいて、２年生ながら高校日本代表のエースとして準Ｖに貢献した実績を持つ。スカウトの間でも来秋ドラフト１位候補に挙げられている。

選考委員会は来年１月３０日。ファンにとっては注目の「１枠」になりそうだ。（編集委員・加藤 弘士）