◆女子プロゴルフツアー 大王製紙エリエールレディス 第１日（２０日、愛媛・エリエールＧＣ＝６５９５ヤード、パー７１）

２１歳ルーキーの吉田鈴（大東建託）が初シード獲得に向けた戦いに挑む。

今大会終了時点のメルセデス・ランキングで来季のシードが確定する。同ランク５１位で、５０位以内のシード圏入りを目指す吉田鈴は「本当にこの試合で決まっちゃうので、悔いなく終われるようなゴルフをしたい」と言い切った。

前週の伊藤園レディス前にトレーニングで負荷をかけすぎたことで左首を負傷。「出られるか分からないくらい悪化して、クラブを振れなかった」という。ブロック注射や針治療を施し「痛いけど、治るなら何でもいいと思って、針を１週間で１００本くらい刺した」と回復につなげた。

ケガを抱えながら出場した同大会は予選を突破し、４１位で終えた。「奇跡的に予選を通れた。今は９０％くらい戻ってきた」と状態は上向きだ。初シードに向けて、ランク５０位とは２４・７６ポイント差。「シードを取りたい。相手次第はあるけど、そこは無視して、自分のベストを尽くしてダメなら仕方ない。持ってる力を順位にとらわれて出せないのはしたくない。思い切ってプレーしたい」と奮い立たせた。