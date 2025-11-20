写真の女性の正体

朝ドラことNHK連続テレビ小説「ばけばけ」が好調だ。14日放送の第35回は世帯視聴率が番組最高の16.1％を記録した。ヒロイン・松野トキ（高石あかり）と家族の問題を描いた回だった。17日放送の第36回からはトキと英語教師のレフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）の物語に移っている。【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】

＊＊＊

【写真】「でたぁ！」「2人してツボってる」…トキの“変わった”スキップに爆笑

今、気になるのはヘブンが大切にしている女性の写真。フォトフレームに入れられ、机の上に置いてある。女中のトキは掃除の最中に初めて見た。第36回のことだ。トキは「きれいな方」とつぶやいた。

高石あかり

トキは危うくフォトフレームをビール浸しにしてしまいそうになる。第37回だった。ヘブンからビールを頼まれたものの、何のことか分からない。右往左往の末、やっと買ってきたものの、開栓前に瓶を振ってしまった。

コルクの栓を開けた途端、泡が勢い良く噴出。部屋の至るところがビールまみれになってしまった。慌てたヘブンが真っ先に守ったのがフォトフレームだった。

写真の女性はイライザ・ベルズランド（シャーロット・ケイト・フォックス）。ヘブンの米国新聞社時代の同僚だ。ヘブンに日本行きを勧めたのもベルズランド。ヘブンはこの女性に好意を寄せているらしい。

ベルズランドにもモデルがいる。エリザベス・ビスランド。やはり新聞記者だった。小泉八雲は40歳だった1890（明23）年に島根県松江市に来た。そのとき、ビスランドは29歳だった。

その8年前の1882（明15）年、ビスランドは米紙「タイムズ・デモクラット」（本社ニューオリンズ）に掲載された八雲の記事を読み、いたく感動する。自分もジャーナリストを目指す。（参考・小泉八雲記念館）

八雲の記事のタイトルは「死んだ花嫁」。社会派のルポルタージュだった。ビスランドはまず憧れの八雲に近づきたいと思い、書店で待ち伏せた。そして自分の書いた文章を読んでもらう。文章に目を通した八雲はビスランドの才能を認め、同じ新聞社に迎えた。（同・2019年11月30日付、山陰中央新報朝刊）

ビスランドは優秀でたちまち頭角を現す。米国の女性ジャーナリストの草分けとなった。また評判の美人。小泉八雲記念館などに残る写真を見ると、確かに美しい。八雲はビスランドに惹かれていく。ビスランドのほうは最初から八雲に憧れていたから、2人は心を通わせた。

ビスランドの入社から6年後の1888（明21）年、彼女は雑誌「コスモポリタン」（本社ニューヨーク）に転職する。キャリアアップだ。ニューオリンズとの距離は2000キロ以上。それでも2人は手紙でのやり取りを続けた。

膨大な文通

1889（明22）年、ビスランドはニューヨークで注目の人となった。ジュール・ヴェルヌの大ベストセラー小説『八十日間世界一周』（1873年）にならい、世界1周タイムトライアルに挑戦したからだ。汽船の旅である。

新聞「ニューヨーク・ワールド」の女性敏腕記者だったネリー・ブライが東回り（大西洋）経路で世界1周に挑むことになったため、対抗意識を燃やした『コスモポリタン』が急きょビスランドに世界1周を命じた。こちらは西回り（太平洋横断）経路だった。

勝者はブライ。72日でゴールした。ビスランドが帰ってきたのはその4日後。それでもニューヨーク市民から拍手を浴びた。過酷な船旅だったことに変わりはないからだ。

ビスランドの船旅は八雲のその後の人生に影響を与える。彼女の最初の寄港先は日本の横浜。僅か24時間の滞在だったが、日本の雰囲気をいたく気に入る。八雲にも日本行きを勧めた。

八雲とビスランドの手紙は膨大な量になった。ビスランドの手紙の1通には「あなたの本は私にとって喜び」と記されている。八雲が病気の際には「そばで癒やしてあげたい」などと書いている。一方、八雲のほうは「心配事を話す相手がいなかったら、私はどうなっていただろう」と感謝している。（同・2019年8月19日付、読売新聞大阪朝刊）

相思相愛のようだが、そうとも言い切れない。なにしろ八雲は1891（明24）年、トキのモデルであるセツと事実婚の関係になった。ビスランドも同じ年、弁護士のチャールズ・ウェットモアと結婚した。さすがに手紙のやり取りも途絶えた。

手紙が復活したのは約10年後。古き良き日本を愛した八雲が、工業化、軍国主義化に閉口していたころである。1903（明36）年には大学側で金額を決めておきながら、「給与が高い」として東京帝国大学の講師職を一方的に解雇された。八雲の苛立ちはピークに達する。ビスランドに米国で教壇に立てる大学を探してほしいと頼む。もっとも、すぐに早稲田大学から招聘されたこともあり、米国行きの話はなくなった。

1904（明37）年、もともと心臓の弱かった八雲は心臓麻痺で急死する。54歳だった。残った謎はビスランドとの関係。八雲が恋心めいた思いを伝えたことがあるという説も存在する。しかし真実は2人にしか分からない。

ビスランドは八雲の死から2年が過ぎた1906（明39）年、八雲の才能をより知ってもらうために『ラフカディオ・ハーン その生涯と書簡』を出版した。自分に届いた手紙も載せたが、八雲のプライバシーに触れる手紙は一切省いた（同・工藤美代子著、『小泉八雲 漂泊の作家ラフカディオ・ハーンの生涯』、毎日文庫）。

八雲の長男・小泉一雄さんは1950年の著書『父小泉八雲』（小山書店）に2人の関係をこう書いた。これが真実に最も近いのではないか。一雄さんは八雲の死後、ビスランドとも会っている。

「エリザベス・ビスランド女史との親交は、あるいは一種の恋愛ともいえるかもしれぬ。しかし、それは白熱の恋ではない。沢辺の蛍のごとき清冽な恋である」

なにしろ八雲が来日してから2人は一度も会っていないのだ。高い知性や旺盛な好奇心など共通点が多かった2人が、愛に近い友情で結ばれていたのだろう。

プロも讃える理由

「ばけばけ」は滅多に他人のドラマを誉めないテレビマンの間でも評判高い。その理由は主に斬新な演出、カメラワーク、照明だ。たとえば第36回はトキのヘブン邸での初仕事だった。トキが邸宅の木戸をくぐるとき、カメラは横顔のアップを撮り、次に後ろ頭のアップを押さえた。

トキの正面の顔はなかった。こういうとき、トキの表情をアップで映し、初仕事前の緊張や熱意を表情で視聴者に伝えるのが定番だが、この朝ドラはそんな凡百の撮り方は捨てている。

また、カメラの中に複数の人物がいるとき、特に理由がない限り、並ばせない。花田旅館の内部のシーンを観ると、よく分かる。主人の花田平太（生瀬勝久）、女将のツル（池谷のぶえ）、使用人のウメ（野内まる）の立ち位置にはまとまりがない。

カメラと照明の觥合を考えると、人物は並んでいるほうがいい。けれど、それでは現実から離れてしまう。

チーフ演出の村橋直樹氏（46）は制作会社で報道系の番組をつくったあと、2010年にNHKに途中入社した。

その後、俳優の動き方から映像の色まで違って見えた「透明なゆりかご」（2018年）で文化庁芸術祭大賞を受賞する。腕利きなのだ。

テレビマンたちが特に唸っているのが照明。建物はセットだから、通常は昼も夜も光は均一になる。室内のどの場所も基本的に明るさは同じ。ところが、この朝ドラは昼も夜も室内の位置によって明るさが違う。だから陰影もある。昼は自然光に近い。

昼の屋内は窓や戸に近い方が明るい。建物の内側に入ると、徐々に暗くなる。夜の屋内はろうそくからの距離によって、明るさが変わる。光に関する不自然さがほとんどない。

制作者はかなり面倒くさい作業を余儀なくされるが、怪談対策でもあるのだろう。トキがヘブンの前で怪談を語るとき、照明は極めて重要となる。

毎回のお楽しみは脚本・ふじきみつ彦氏（51）のギャグ。早稲田大学在学中からNSC（吉本総合芸能学院）でお笑いを学び、のちに大物劇作家・別役実氏に師事したから、レベルが高い。

大ネタには共通点がある。勘違いを巧みに利用している。トキの父親・松野司之介（岡部たかし）が第9回、トキの2回目の見合いを前にマゲを落とした。1回目がマゲのせいで破談になったためだ。武士を引きずっていると思われた。

司之介の姿はまるで落ち武者。笑えた。ところが、マゲを落とす必要はなかったのだ。相手の山根家も武士の心を忘れず、マゲを残していた。司之介の勘違いだった。トキは山根銀二郎（寛一郎）との結婚が決まる。

トキは第17回、東京・本郷の下宿屋にいた。松野家の借金に嫌気が差し、出ていった銀二郎を連れ戻すためだ。トキは銀二郎の部屋の前に座り込み、戸板越しに呼び掛けた。

「突然すみません。来てしまいまして」。しおらしかった。だが、戸は開かない。返事すらない。トキは再度、声を上げる。「お会いさせていただけませんでしょうか？」。やっぱり無反応。トキは逆ギレする。「お返事だけでもいただけませんでしょうかね！」。

やっと戸は開くが、中から出てきたのは初対面の錦織友一（吉沢亮）。トキは「ひゃーっ！」と驚声を上げる。笑えた。これも勘違いだった。

放送から間もない第36回、トキはヘブンから「ビア」がほしいと言われたものの、何のことやら。困った末、語感が似ていると思った琵琶、ゴマ、駒、カマなどを用意する。幼なじみのサワ（円井わん）まで連れてきた。全部ハズレ。これも勘違いだった。

勘違いは誰にでもあるから、親しみやすい。多くの人の笑いが望める。ふじき氏の笑いには人を蔑んだり、誰かを傷つけたりするものがないことで知られる。今後も期待できそう。

高堀冬彦（たかほり・ふゆひこ）

放送コラムニスト、ジャーナリスト。1990年にスポーツニッポン新聞社に入社し、放送担当記者、専門委員。2015年に毎日新聞出版社に入社し、サンデー毎日編集次長。2019年に独立。前放送批評懇談会出版編集委員。

デイリー新潮編集部