芸人らしさを逸脱

ここ数年、筋トレに励む芸人が急増している。なかやまきんに君などの先駆者に続き、ジムに通い、プロテインを摂取し、ボディメイクを習慣化する芸人は確実に増加した。青木マッチョのように新世代の筋肉芸人も出てきている。【ラリー遠田／お笑い評論家】

【写真】「筋肉スゴい」「腕太過ぎ」と仰天…大注目の「マッチョ芸人」

しかしその一方で、筋肉芸人に対する風当たりが強まっているのも事実である。最近では「クロナダル」（テレビ朝日系）で、筋肉芸人をやや批判的に取り扱う企画も行われるなど、揶揄する風潮も表面化している。

こうした風潮の背景には、芸人という職業のもともとのイメージと筋トレという行為が持つ意味の摩擦がある。筋トレは単なる肉体強化ではなく、「自分を管理し、自分を変える」という意思表示である。体を鍛えることは自己肯定の表明であり、強い自意識の発露でもある。

なかやまきんに君

だが、芸人の世界では長らく「余計な自己改善をしない」「欠点をさらけ出し、それを武器にする」という価値が共有されてきた。不健康であっても太っていても、それを笑いに昇華できるのが芸人の強さであり、むしろ「だらしなさ」が芸の源泉とされてきた文化がある。

そこへストイックに鍛えた筋肉を持ち込むと、どこか芸人らしさを逸脱した異物として扱われることになる。筋肉芸人が「真面目すぎる」「自己肯定感が高すぎる」といった枠組みで語られやすいのは、この文脈が前提にあるためである。堂々と鍛えた体を見せる行為は、芸のための自己犠牲ではなく、自分の欲求のために見えやすく、自分自身をも笑い飛ばすことを本分とする芸人の仕事と噛み合いにくい。

さらに、筋トレという行為自体が、芸とは関係のない努力の積み重ねと捉えられやすい点も揶揄の対象となる。芸人にとって、本気で努力している姿は笑いにしづらい。筋トレは習慣、食事管理、継続といった努力の結晶であるため、その「努力の見える化」が芸人としてのスキを減らしてしまう。お笑いにおいては、努力よりもだらしなさや情けなさを笑いに変換する構造が基本であり、鍛え上げた筋肉はその文法に馴染みにくい。

価値観の揺らぎの表れ

とはいえ、筋肉芸人が本気で否定されているわけではない。番組で批判的に扱われることがあっても、それはあくまでも笑いという着地点を想定した揶揄であり、存在そのものを否定する意図は薄い。芸人はどんなことも笑いに変換できる特殊な立場にある。芸人らしく芸に打ち込むのも良いし、芸人らしくないことをあえて行って、そこに生まれるギャップを笑いにするのも1つの芸である。むしろ筋トレは、意図的にスキを作るための行動として合理的であるとも言える。

さらに言えば、従来の「破天荒であるべき」「規律正しくするのは芸人らしくない」という古典的な芸人像そのものが、現代では時代遅れとなりつつある。若い世代ほどそういった古い価値観に対する抵抗が強く、自己管理や健康習慣を持つことが芸人らしくないとは見なされなくなってきている。筋トレが単なる自己満足だとは言えなくなりつつある。

結局のところ、筋肉芸人をめぐる論争は、芸人という職業のアイデンティティをめぐる価値観の揺らぎの表れである。芸人は笑いを生み出す職人なのか、笑いに直接関係のないことも含めて、自分自身をネタにし続けるエンターテイナーなのか。従来の価値観では前者であり、だからこそ筋肉に傾倒する芸人は「芸から逸脱した存在」として小馬鹿にされていた。しかしメディア環境が変わり、芸人の活動の幅も広がる今、後者の定義も力を持ち始めている。筋肉も1つのコンテンツとして成立する時代になった。

筋肉芸人への風当たりは、お笑い界における保守と革新のせめぎ合いを象徴している。古い芸人像を守ろうとする勢力と、新しい価値観を受け入れる勢力。その対立の最前線に筋肉芸人は立たされているのだ。

大学文学部卒業。テレビ番組制作会社勤務を経て、作家・ライター、お笑い評論家に。テレビ・お笑いに関する取材、執筆、イベント主催など多岐にわたる活動を行っている。お笑いムック『コメ旬』（キネマ旬報社）の編集長を務めた。『イロモンガール』（白泉社）の漫画原作、『教養としての平成お笑い史』（ディスカヴァー携書）、『とんねるずと「めちゃイケ」の終わり 〈ポスト平成〉のテレビバラエティ論』（イースト新書）、『お笑い世代論 ドリフから霜降り明星まで』（光文社新書）、『松本人志とお笑いとテレビ』（中公新書ラクレ）など著書多数。

