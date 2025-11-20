【新作】ハーゲンダッツ クリスピーサンド”タルトタタン～カラメリゼ林檎のタルト～”が発売♪

2025年11月4日(火)より、ハーゲンダッツ クリスピーサンド”タルトタタン～カラメリゼ林檎のタルト～”が期間限定で新発売!秋冬にぴったりのりんごを使った新作ハーゲンダッツ。カラメルの甘みと香ばしいウエハースが合わさっています!全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートにて販売されます♪

りんごの酸味×カラメルのほろ苦さ

価格:351円(税込)

今回の新作ハーゲンダッツは、フランスの伝統菓子である”タルトタタン”をイメージしたアイスクリーム。

周りはカラメルコーティング、中はカラメルバターアイスクリームになっていてカラメリゼりんご果肉が混ぜ込まれています!

そしてクリスピーサンドでおなじみのサクサク食感のウエハースでアイスクリームをサンド!

食べてみると…



ウエハースのサクサクした食感がタルトのようなスイーツ感を表現しています!カラメルコーティングはほろ苦さがあり、パリッとした食感でじんわり溶けてくちどけ感が楽しめます♪

カラメルバターアイスクリームは甘く濃厚な味わいで、焦がしバターオイルを加わっているためバターのコクとほんのりキャラメルのほろ苦さが感じられます!

アイスクリームの中に入っているりんご果肉は、味わい・食感の異なる複数のりんごをブレンドされているんだとか。カラメリゼでりんごの甘みがギュッと凝縮されていて、酸味とみずみずしさも味わえます♪

カラメルの味わいがしっかりあり、後からりんごのフルーティーな味わいが広がる新作ハーゲンダッツです!

【アイスマニア】ちゃんれいの評価



タルトタタン～カラメリゼ林檎のタルト～

味:★★★☆☆

見た目:★★★★☆

コスパ:★★★★☆

カロリー:★★★★☆

食感:★★★★☆

カラメルの甘みとフルーティーなりんごの酸味、ウエハースの香ばしさが合わさり、タルトタタンを表現しているアイスクリーム。デザートを食べているような感覚があり、秋冬にぴったりのハーゲンダッツです!

▼原材料

ホワイトチョコレートコーチング(国内製造)、クリーム、りんごプレザーブ（カラメルソース入り）、脱脂濃縮乳、ウエハース、砂糖、ミルクコーチング（植物油脂、砂糖、全粉乳、乳糖）、カラメルチョコレートコーチング（植物油脂、乳糖、粉末カラメルソース、砂糖、ココアバター、ココアパウダー）、卵黄、カラメルパウダー、バターオイル／植物レシチン、安定剤（ペクチン）、カラメル色素、（一部に乳成分・卵・小麦・大豆・りんご・アーモンドを含む）

▼栄養成分 [1個当たり] 容量 60ml

エネルギー:235kcal

たんぱく質:2.2g

脂質:15.9g

炭水化物:20.8g

食塩相当量:0.1g

(推定値)

※本記事は個人の感想に基づいたものです。味の感じ方には個人差がありますのでご了承ください。