広島の鈴木健矢投手（２７）が１９日、廿日市市の大野練習場で契約更改交渉に臨み、３００万増の年俸３０００万円でサインした。（金額は推定）

昨オフの現役ドラフトで日本ハムから移籍し、ロングリリーフなどをこなす便利屋として存在感を発揮した。２４試合で２勝０敗、防御率１・８９の好成績。新天地での１年目を「セ・リーグの打者相手にあまり投げていなかったので、最初は情報を集めるところからだった。後半から自分のパフォーマンスが出せた」と振り返った。

好投を続けていた中で天敵となったのが、セ王者の阪神だ。６試合に登板し、防御率９・００。同戦以外はわずか１失点だっただけに「阪神がなかったら、防御率も０点台だったんじゃないかな…」と苦笑い。「近本さんや中野さん、佐藤輝くんと上位打線にいい左打者がいる」とリーグ屈指の打線に苦しんだ。

右打者の被打率・１９４に対し、左打者は同・２５５。猛虎打線の中心にも君臨する左打者を抑えることは、自身の成績向上にもつながる。対策については「来シーズン楽しみにしておいてくだいさい」とニヤリと笑った鈴木。苦手を克服し、存在価値を高めていく。