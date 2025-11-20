J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡¢30Æü¤ËGÂçºåÀï¡¡Åòß·À»¿Í¤¬À¾¥¹¥ÝÍèË¬¡¡¡Ö¿®ÍÑ¤Ç¤¤ëÃË¡×¤Ã¤Æ¤É¤¦»×¤¦¡©
¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÎDFÅòß·À»¿Í¡Ê32¡Ë¤¬19Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¡¦Å·¿À¤ÎÀ¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¤òË¬¤ì¡¢30Æü¤Ë¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëGÂçºå¤È¤Îº£µ¨¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¤òPR¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¤Ïº£µ¨¤«¤é¶âÌÀµ±´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ê¡¢4·î¤Ë¥¯¥é¥ÖÁÏÀß30¼þÇ¯¤Ç½é¤á¤ÆJ1¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¾¡¤ÁÀ±¤¬±ó¤Î¤¯¶ì¤·¤¤»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¾¡¤ÁÅÀ45¤Î12°Ì¤Ç»ÄÎ±¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ½ªÀï¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤ÎÀÊ¼ï¤¬´°Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢22Æü¤«¤é°ìÉôºÂÀÊ¤ÇÄÉ²ÃÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£ÅòÂô¤Ï¡Öº£Ç¯1Ç¯´Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ä¡¢¹¶¼é¤È¤â¤Ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò½Ð¤»¤¿¤é¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡2019Ç¯¤«¤é¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤Ë½êÂ°¤·¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¡Ö¿®ÍÑ¤Ç¤¤ëÃË¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ëÅòß·¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤½¤ó¤Ê¤Ë¿®ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤¡¢Åö½é¤Ï¡Ö¤¤¤¸¤é¤ì¤Æ¤ó¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¡£¤¿¤À¡¢¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¼«³Ð¤â¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ½é¤«¤éËÜÅö¤Ë¿®ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢½ù¡¹¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¡¢¸ÀÍÕ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤â¤½¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¤½¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤À¤È»×¤¦¡×
¡¡±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬»ý¤ÁÌ£¡£¡Ö¤±¤¬¤ò¶²¤ì¤º¡¢¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¤ÇÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤Ä¤Ä¡¢Áê¼ê¤ÎÌð°õ¤òÀÞ¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤·¡¢¥´¡¼¥ë¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡¢¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê°ËÆ£À¥Î¤²Ã¡Ë