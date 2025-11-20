家族の介護を理由に仕事を辞める人が増えている。仕事と介護が両立できるように支援制度を充実させたい。

介護離職は本人の問題にとどまらず、職場にとっても痛手だ。社会全体で取り組む必要がある。

総務省の調査によると、介護や看護を理由に離職した人は2012年の10万1千人から、22年は10万6千人に増加した。50歳以上が多く、男性の割合が上昇傾向にある。

介護をしながら働く人は22年調査で364万人に上り、10年間で73万人増えている。今後も増加する見込みだ。

老いた家族を支える日常は長期化しがちで、悩みを誰にも相談できず、1人で抱え込む人が少なくない。働きながら介護する人の肉体的、精神的な負担は大きい。

仕事と介護の両立を支援するために、国は介護休業や介護休暇、短時間勤務などの制度を用意している。

ただ利用率は低い。22年の調査では、何らかの支援制度を使っている人は正規の従業員で15・0％、非正規は8・7％にとどまる。

制度が職場に定着していないようだ。介護離職者への調査では、仕事を続けるのに必要な職場の取り組みとして、半数以上が「支援制度に関する個別の周知」を挙げた。

こうした状況を改善するため、4月から施行された改正育児・介護休業法は、事業主に仕事と介護が両立できる職場環境の整備を義務付けた。

従業員から介護の申し出を受けた場合は、支援制度を個別に伝え、利用の意向を確認しなければならない。介護に直面する前の40歳を目安に、制度の情報提供も求めた。

介護離職を減らす取り組みは大企業と中小企業で格差があり、是正が急務だ。

東京商工リサーチが4月に実施したアンケートでは、支援制度を就業規則やマニュアルなどで明文化しているのは大企業が73％、中小企業は48％だった。中小企業の3割は「取り組みや制度はない」と回答した。

中小企業の取り組みが不十分なのは、介護休業などの前例が少ないことが影響している。支援制度への理解不足がうかがえる。

支援制度の利用をためらう人もいる。制度が使いやすい職場にするのは雇用者の責任だ。介護の合間に、自宅で可能な時間だけ働く工夫もできるだろう。

休業や休暇は介護に専念するだけではない。ケアマネジャーとの相談、ヘルパーの手配など介護の準備に必要な時間に充てる。その認識を従業員と雇用者が共有することが大切だ。

介護離職者の増加は日本経済の活力を低下させる課題だ。経済産業省は、労働生産性の低下などによる経済損失が30年に9兆円を超えると推計している。

政府は改正育児・介護休業法の効果を検証し、離職対策の改善を重ねるべきだ。