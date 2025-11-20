国際的に重要な湿地を保全するラムサール条約登録湿地の荒尾干潟（熊本県荒尾市）で、4年前から「干潟育ちのマガキ」養殖に取り組む荒尾漁協が、今季から新たに、情報通信技術（ICT）を活用したスマート養殖をスタートさせた。スマートフォンなどの専用アプリで作業を一元管理し、生産性と品質の向上を目指す。若い担い手の参入にも期待が高まる。（宮上良二）

干潟でのカキ養殖は、いかだから海中につり下げて行う養殖と異なり、支柱間に渡したワイヤに専用の籠をつるし、その中で稚貝を育てる。干満差によって、海中でプランクトンを食べる時間帯と、海面上で日に当たる時間帯を繰り返すことで貝柱が鍛えられ、身が詰まるのが特徴とされる。

漁協は7月、沖合約2キロの漁場に、海水温や塩分濃度、日照時間などを常時測定するセンサーを設置。リアルタイムのデータをスマホアプリからいつでも確認できるようにした。さらにアプリで見られる漁場図の画面で、カキの成育状況を定期的に入力。籠ごとのカキのサイズや量を「見える化」することで、次回の作業や出荷の計画づくり、在庫管理が効率化され、労力も軽減されるという。

水温などの海洋環境や成育状況を基に、籠の高さを調節したり、カキを別の籠に分けたりするなどの作業内容もアプリで記録。成功例や失敗例をさまざまなデータとともに蓄積し、来季以降の技術向上につなげられるのも大きなメリットだ。今季は昨季から倍増の約5万個の出荷を、3年以内に事業化に必要とされる10万個以上の出荷を目指す。

スマート養殖は荒尾市が1468万円を予算化し、水産ベンチャーのリブル（徳島県）に機器導入や技術指導を委託した。今月上旬には、漁協と同社、市、県の担当者が参加し、新たな籠を設置するといった作業をしながら、成育状況などのデータを入力した。漁協担当理事の土井和子さん（67）は「これまで勘に頼っていたが、これからはデータに基づくので生産量が増えると期待している。若い人の参加が増えるきっかけになってほしい」と話した。