長崎県北西部の海域を管轄する佐世保海上保安部（佐世保市干尽町）は、海で働く海上保安官の仕事を知ってもらおうと、報道機関向けの業務説明会を14日に開いた。航海の安全を守り、遭難者を助け、領海を維持する−。やりがいのある仕事だが、少子化で人材採用に苦慮する面もにじませた。

海で起きるほぼ全ての事柄に関係する海保の業務で、佐世保の特性を際立たせているのが米海軍と自衛隊の存在、天然の良港とされる地形だという。

湾の入り口が狭く外海の影響を受けにくい佐世保湾は穏やかだが、狭い湾口で事故があれば艦船が出入りできない「非常事態」に陥る。水深が十分であることを示す標識（ブイ）や管制による高度な安全性が求められる。

米原子力潜水艦が補給などで寄港する際には前後の期間を含めて海水や海底の泥を採取し、放射能を測定。原潜や原子力空母の寄港は世界情勢とも連動しており、入港時の警備も担う。

佐世保以外のエリアに目を向ければ、海上保安庁として沖縄県・尖閣諸島の周辺で中国海警局の船に対応するほか、近年は地震など災害への対応も増加。情報収集の省力・効率化のため無人航空機も導入している。

海水分析などの調査業務は環境保護にも通じ、海外の海上保安機関との連携も進む。太刀川征利・佐世保海上保安部長は「幅広い業務内容を多くの方に知ってほしい」と期待した。

◇

21日には海上保安大学校（広島県呉市）の練習船「いつくしま」が佐世保港に寄港し、22日午後1時半〜同3時半、新みなと岸壁で一般公開される。 （重川英介）