長崎市は19日、長崎原爆資料館（長崎市平野町）で来年度に予定する大規模な展示内容更新について検討する審議会を開いた。解説パネルの説明文なども含めた市の更新案に対し、出席した被爆者や市民ら18人の委員からは「教科書のような事実の羅列だけでは（核廃絶を訴える資料館の）意図が伝わりにくい」などの指摘があった。

審議会では、原爆投下の背景や核兵器開発を巡る世界情勢の紹介に力を入れるよう見直す「Cコーナー」を中心に意見を募った。

市は具体案として、核兵器登場の説明では、人類初の核実験に使われた原子爆弾「ガジェット」の実物大模型を展示すると表明。核廃絶に向けた長崎の歩みの説明では、爆心地付近のジオラマで原爆投下から10年後と現在の様子を比較して紹介する仕組みも示した。

日本の戦争加害について触れる解説パネルの説明文を巡っては「多数の民間人や捕虜を殺害する南京事件を引き起こした」との表現を盛り込むとしたが、委員の1人は「南京大虐殺は起きていない」と反発した。

市は、来年2月までに開く次回審議会で最終案をまとめる。展示内容の着工は来年8月中旬以降を予定している。（貞松保範、高平路子）