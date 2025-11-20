弥生時代の環濠（かんごう）集落跡「原の辻遺跡」（長崎県壱岐市芦辺町と石田町）の国特別史跡指定25周年記念展が、同市の一支国（いきこく）博物館で開かれている。国重要文化財の指定を受けた出土資料1670点のうち134点を厳選し、ふだんは公開されていない実物を展示している。来年1月4日まで。入場無料。

原の辻遺跡は、2200年ほど前から約600年間続いた東アジア諸国との交易拠点で、中国の歴史書「三国志」中の「魏志倭人伝」が記す「一支国」の王都として知られる。100年ほど前に発見されたが、100ヘクタールほどあるとされる遺跡のうち、発掘されたのは15ヘクタール未満にとどまる。

会場には、人の顔に模した石「人面石」をはじめ、国内最古とされるガラス製とんぼ玉や、今回初公開となる黒と赤の漆の模様がある木製品などを展示。国内唯一となる龍の神話のストーリーが描かれた土器や、真ん中に糸が通せるように穴があいた直径1ミリほどのガラス玉の装飾品もある。

ほかにも、重要文化財には指定されていない弥生時代の人骨も期間限定で展示する。

発掘に携わる壱岐市文化スポーツ振興課文化財班の松見裕二課長補佐は「通常なら本やレプリカでしか見られないものばかり。本物のすごさを実物から感じてほしい」と話している。

このほか、今月23日午後1時から「原の辻遺跡と西日本各地の弥生遺跡との交流を探る」と題したシンポジウム▽12月21日午後2時から松見課長補佐による特別講座「原の辻遺跡発見100年のあゆみ」も開かれる。（野田範子）

近畿・中国地方の出土品と比較

原の辻遺跡の国特別史跡指定25周年記念企画として「時空（とき）を翔（か）ける 弥生のミステリー展」が、壱岐市芦辺町の原の辻ガイダンスで開かれている。壱岐、大阪府、岡山県の弥生時代の各遺跡で発掘された土器など約60点を展示し、当時の交流の歴史を探る。30日まで。入場無料。

弥生時代後期、中国や朝鮮半島から持ち込まれた文物を入手しようと、近畿・中国地方などから多くの人が一支国を訪れたとされ、島内でも各地の特徴を持った土器が出土している。

会場には、原の辻遺跡など島内の三つの環濠（かんごう）集落跡で出土した20点と、大阪府と岡山県で出土した38点が並ぶ。龍や人の顔が描かれた各地の土器を比較できるほか、壱岐にはない船の文様がある珍しい土器なども展示されている。

日本最古とされる原の辻遺跡の船着き場と同じ工法で作られた岡山県の上東（じょうとう）遺跡の船着き場も紹介している。（野田範子）