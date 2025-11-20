県内の地域医療の維持や人材確保を目指し、佐賀銀行（佐賀市）と県医師会、県医師信用組合の3者が、包括連携協定を締結した。人材不足や人口減などで地域医療機関の経営が厳しくなる中、医業承継や人材マッチングなどによる地域医療の確保に向け、連携を強める。

医業承継や医療・介護人材に関する情報を共有するほか、医業経営に関するセミナーの開催などを予定。今後人材紹介の仕組みも整える方針という。

佐賀銀行は取引先企業の経営課題について伴走支援を行うコンサルティング業務を強化。県医師信組とはすでに協調融資なども行っているが、協定締結により強固な連携が期待される。

6日に記者会見が開かれ、同行の坂井秀明頭取は「医療の確保は地域課題の1丁目1番地。連携することで支店でも開業相談の対応が可能になる」と話した。

県医師会の志田正典会長は、課題として地域の過疎化や病院の後継者不足、人材不足などを挙げ、「民間の経営コンサルタント会社などもあるが、コストが高く安全性の見極めも難しい。佐賀銀行には安心して相談でき、経営的な目線もあるため大変心強い」と話した。（松本紗菜子）