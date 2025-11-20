佐賀県鳥栖市姫方町の書家、坂本昂堂（こうどう）さん（64）の個展が19日、同市本鳥栖町のサンメッセ鳥栖で始まった。古典を手本にした臨書や文字を抽象的に表現する「墨象（ぼくしょう）」など約50点を展示している。23日まで、入場無料。

坂本さんは小学2年から、同市出身で書家の故平川朴山さんが開く書道塾に通った。その後、平川さんの弟子で、国内外で活躍する松田朴伝さんと出会い、会社員として働きながら、書道を続けてきた。

会場は館内に2カ所あり、3階には肥前国風土記を題材にした作品を展示。同市や基山町などに関する風土記の記述をしたため、墨や朱液、絵の具を用いて色や動きを加え、それぞれの土地のイメージを膨らませた。「流」「闘」などの漢字を自由に表現した墨象の作品も並ぶ。

5階には中国・唐代の書家、懐素の「自叙帖」などを手本にした臨書を中心に掲示した。5枚の画仙紙を連ねて「長楽無極」と書いた作品は縦約2・4メートル、横約4・5メートルの大作で、勢いのある筆致が目を引く。

坂本さんは「古典をベースに大きな創作をしてみたいという思いと、肥前国風土記や地元のことを知ってほしいという思いで個展を開いた。固定観念を持たずに見てほしい」と来場を呼びかけている。（前田絵）