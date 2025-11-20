¡Îº´²ì¸©¡Ï¡Ö¥×¥é¥×¥é¥»¥ó¥¿¡¼¡×¡¡¥â¥Ë¥¿¡¼¥Ä¥¢¡¼Èñ¡¡¸©ÊäÀµÍ½»»°Æ¡¡55²¯683Ëü±ß¤òÁý³Û
¡¡º´²ì¸©¤Ï19Æü¡¢55²¯683Ëü±ß¤òÁý³Û¤¹¤ëËÜÇ¯ÅÙ°ìÈÌ²ñ·×ÊäÀµÍ½»»°Æ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÍèÇ¯6·î³«¶ÈÍ½Äê¤Î¡ÖÀ¤³¦³¤ÍÎ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡×¡ÊÅâÄÅ»Ô¡Ë¤Ø¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¥Ä¥¢¡¼»ö¶ÈÈñ¤Ê¤É¤È¤·¤Æ600Ëü±ß¤ò·×¾å¤·¤¿¡£ÊäÀµÍ½»»°Æ¤ò´Þ¤à33µÄ°Æ¤ò26Æü³«²ñ¤Î¸©µÄ²ñÄêÎã²ñ¤ËÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢¶å½£ËÌÉô¤Î³¤´ß¤Ë¹ñÆâ³°¤«¤é¤Î³¤ÍÎ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤´¤ß¤¬ÉºÃå¤·¤ä¤¹¤¤ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¡¢¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤òÁÛÄê¡£¸©¤Ï¡¢Æ±»Ô¤Î¸©Î©Ì¾¸î²°¾ëÇîÊª´Û¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤¿°ìÂÓ¤Ë¡¢¸©³°¤Î½¤³ØÎ¹¹ÔÀ¸¤ä³°¹ñ¿ÍÎ¹¹ÔµÒ¤é¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤¿¤á¥â¥Ë¥¿¡¼¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢Î¹¹Ô¾¦ÉÊ¤òºîÀ®¤¹¤ëÊý¿Ë¡£
¡¡ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ë¤Ï¡¢¾ã³²¤ÎÍÌµ¤äÇ¯Îð¤Ê¤É¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¥¥ã¥ó¥×¤ò³Ú¤·¤à¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤µ¤¬¤¹¤¿¤¤¤ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÂÎ¸³»ö¶ÈÈñ¡×¤È¤·¤Æ648Ëü±ß¡¢¥µ¥¬¥óÄ»À´U¡Ý15¤Î°éÀ®µòÅÀ¡Ö¥Í¥¹¥È¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×À°È÷»ö¶ÈÈñ1²¯2100Ëü±ß¤Ê¤É¤âÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£¡ÊÅÄÃæÁáµª¡Ë