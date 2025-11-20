唐津海上保安部は14日、海に転落した釣り人を救助したとして、佐賀県唐津市の脇山常幸さん（59）に感謝状を贈った。発生当時は波が荒く、海保による捜索が難航する可能性もあったという。「長時間海水につかり低体温症で死亡する恐れもある中で、迅速な判断が救命につながった」と脇山さんの行動をたたえた。

海保によると、11月4日午前6時50分ごろ、唐津市屋形石の七ツ釜の岸壁で、友人と釣りをしていた男性（36）が高波にさらわれて転落。友人からの118番を受け、巡視艇などによる捜索を開始した。

ちょうどその頃、脇山さんの漁船が現場近くを航行中で、午前7時過ぎに漂流する男性を発見。大波の合間で黒いごみが漂っているように見えていたが、「手招きするように動くペンライトの光で人間だと分かった」と脇山さん。漁船に気づいてもらえたことを知ると、男性は力尽きたように脱力し、空を見上げるような体勢になったという。

「10代から漁船に乗ってきたが、こんな状況は初めて」。海水を含んだ成人男性の体は非常に重く、1人の力では思うように引き上がらない。「あんたもしっかり力を入れんと上がらんよ」と男性に呼びかけ、「せーの」で力を合わせてようやく船に上がった。海水を大量に飲んだ男性の顔は青白く、船上で嘔吐（おうと）を繰り返していた。

海保によると、海が荒れると漂流者を見つけにくくなり、捜索に時間がかかるケースが多いという。藤田倫太郎部長は「これほど短時間での救命につながったのは脇山さんの迅速で的確な行動のおかげ。心から感謝したい」と話した。

藤田部長から感謝状を手渡された脇山さんは「男性から直接連絡があり、点滴だけですぐに退院したと聞いた。助かって本当に良かった」と話した。 （向井大豪）