スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「ごはんに合うおかずといえば？」さてみなさんの回答は…？

・「ごはんに合うおかずといえば？」の結果は…


・1位 … 焼き鮭 47%
・2位 納豆 23%
・3位 漬物 16%
・4位 卵焼き 14%

※小数点以下四捨五入

36,917票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

たくあん納豆


【材料】（2人分）

納豆 2パック
たくあん 4cm
ネギ(刻み) 適量
しょうゆ 適量

【下準備】

1、たくあんは5mm角に切る。



【作り方】

1、ボウルに納豆、たくあん、ネギを入れ、しょうゆを加えて混ぜ、器に盛る。



(E・レシピ編集部)