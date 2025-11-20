「ごはんに合うおかずといえば？」＜回答数 36,917票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第359回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「ごはんに合うおかずといえば？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「ごはんに合うおかずといえば？」
・「ごはんに合うおかずといえば？」の結果は…
・1位 … 焼き鮭 47%
・2位 納豆 23%
・3位 漬物 16%
・4位 卵焼き 14%
※小数点以下四捨五入
36,917票
・2位 納豆 23%
・3位 漬物 16%
・4位 卵焼き 14%
※小数点以下四捨五入
36,917票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
たくあん納豆
【材料】（2人分）
納豆 2パック
たくあん 4cm
ネギ(刻み) 適量
しょうゆ 適量
【下準備】
1、たくあんは5mm角に切る。
【作り方】
1、ボウルに納豆、たくあん、ネギを入れ、しょうゆを加えて混ぜ、器に盛る。
(E・レシピ編集部)