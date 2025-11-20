¡ÚÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¡Û¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ¤Ë¿·¤¿¤Ê²øÊª¡¡£±Ç¯À¸º¸ÏÓ¡¦´ä¸«µ±Úð¤¬£±£±£Ë¡Ö½Õ¤â²Æ¤âÁ´ÉôÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×
¢¡Âè£µ£¶²óÌÀ¼£¿ÀµÜÌîµåÂç²ñºÇ½ªÆü¢¦¹â¹»¤ÎÉô¡¦·è¾¡¡¡¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ£±£±¡½£±¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ¡Ê£±£¹Æü¡¦¿ÀµÜ¡Ë
¡¡¹â¹»¤ÎÉô¤Ç¤Ï¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ¡Ê¶å½£¡Ë¤¬¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ¡Ê¶áµ¦¡Ë¤ËÂç¾¡¤·¡¢½éÍ¥¾¡¡£ÀèÈ¯¤·¤¿£±£¸£·¥»¥ó¥Á¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼£±Ç¯À¸º¸ÏÓ¡¦´ä¸«µ±Úð¡Ê¤é¤¤¤»¡Ë¤¬£¹²ó£²»à¤Þ¤ÇÅêµå¤·¡¢£±£±£Ë£±¼ºÅÀ¡£Íè½Õ¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Î¿ÀµÜÂç²ñÏÈ¤Ï¶å½£ÃÏ¶è¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡´¿´î¤Î½Ö´Ö¤ò·Þ¤¨¤ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÏÀèÇÚ¤Ë¾ù¤Ã¤¿¡££¹²ó£²»à°ìÎÝ¡£¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ¡¦´ä¸«¤¬¡¢¥¨¡¼¥¹¡¦ÅÏÊÕ¤Ë¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤·¤Æ°ìÎÝ¤Î¼éÈ÷¤Ë½¢¤¤¤¿¡£¡Ö´ÆÆÄ¤¬¡Ø¤É¤Ã¤Á¤¬Åê¤²¤ë¤«¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤¤¤¾¡Ù¤È¡£¤³¤³¤Ï¥¨¡¼¥¹¤ËÇ¤¤»¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¸¬µõ¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼£±Ç¯À¸¤ÏÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢¾Ð´é¤Ç´¿´î¤ÎÎØ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¼çÌò¤Ï£±£±Ã¥»°¿¶¤Ç¶¯ÂÇ¤Î¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕÂÇÀþ¤ò°µÅÝ¤·¤¿´ä¸«¤À¤Ã¤¿¡££±£¸£·¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤«¤éÅê¤²²¼¤í¤¹ºÇÂ®£±£´£´¥¥í¤ÎÄ¾µå¤Ë²Ã¤¨¡Ö¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¼«»¿¤¹¤ëÉð´ï¤ò¶î»È¤·¤Æ£³°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¡££¸²ó£²»à¤Ç¤Ï¡¢£²¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÊõÅá¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÅê¤¸¤ë¤È¡¢º¸ÂÇ¼Ô¤ÎÂÎ¤¬¤è¤í¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î¶õ¿¶¤ê¤òÍ¶¤¤Ã¥»°¿¶¤ò£±£°¤Ë¾è¤»¤¿¡££±Ç¯À¸Åê¼ê¤Î·è¾¡£²¥±¥¿Ã¥»°¿¶¤Ï¡¢£¹£´Ç¯¤Î½à£Ö¹»¡¦À±ÎÇ¤Î»³ËÜ¾Ê¸ã°ÊÍè¡¢£³£±Ç¯¤Ö¤ê£²¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤À¡£
¡¡Ìó£´£°¹»¤ÎÍ¶¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãæ³Ø£±Ç¯²Æ¤Ë¸«¤¿Ê¡²¬Âç²ñ·è¾¡¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë»Ñ¤ËÆ´¤ìÆþ³Ø¡££±Ç¯À¸¤ÇÁá¤¯¤âÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡Ö£±²óÍ¥¾¡¤·¤¿¤À¤±¤¸¤ãËþÂ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£½Õ¤â²Æ¤âÁ´ÉôÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×¡£½©¤Î¿ÀµÜ¤Ç¿·¤¿¤Ê²øÊª¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¡ÊËÌÂ¼¡¡Í¥°á¡Ë