¡Ú£Ê£³¾ÂÄÅ¡Û£²£³Æü¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¡Ä£Æ£×ÇòÎØÃÏ·ÉÂç¡Ö¥·¥å¡¼¥È¤ò»×¤¤ÀÚ¤êÂÇ¤Ä¡×£¸Àï¤Ö¤ê¥´¡¼¥ë¤Ø°ÕÍß
¡¡£Ê£³¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅ¤Ï£±£¹Æü¡¢¼¡Àá¤Î¥Û¡¼¥à¡¦Ê¡ÅçÀï¡Ê£²£³Æü¡Ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÀÅ²¬¡¦¿þÌî»ÔÆâ¤Ç¸ø³«Îý½¬¡££Æ£×ÇòÎØÃÏ·ÉÂç¤¬¡Ö»×¤¤ÀÚ¤êÂÇ¤Ä¡×¤È¥´¡¼¥ë¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¸½ºßºÇ²¼°Ì¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤ë¤È£Ê£Æ£Ì¤È¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤¬£±£¹°Ì¡¦»¾´ô¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï£´¤Ç¡¢ºÇ½ªÀá¤ÇÄ¾ÀÜÂÐ·è¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Ä¤ê£²»î¹ç¤Ç¾ÂÄÅ¤¬Ï¢¾¡¤·¡¢»¾´ô¤¬£²£³Æü¤ÎÈ¬¸ÍÀï¤ÇÇòÀ±¤òÆ¨¤»¤ÐµÕÅ¾¤Ç¤¤ë¡£¡ÖÂç»ö¤Ê¶ÉÌÌ¡×¤È£²£³ºÐ¤Î¼ã¤¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ïµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯£µ·î¤Ë£Ê£²¤¤¤ï¤¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡£¿·²ÃÆþ½éÀï¡ÊÂÐ¶âÂô¡Ë¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç·×£´ÆÀÅÀ¡££¹·î£²£·Æü¤Î´ôÉìÀï°ÊÍè¡¢£·»î¹ç¥´¡¼¥ë¤¬¤Ê¤¤¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¡ÊºÇ²¼°Ì¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡×¡£¶Ïº¹¤Î»î¹ç¤¬Â¿¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¼«¿È¤Î·èÄêÎÏÉÔÂ¤Ë¿°¤ò¤«¤à¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤âµï»Ä¤ê¤Ç¥·¥å¡¼¥ÈÎý½¬¤Ë´À¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê¶ÉÌÌ¤Ç¤âÏÈÆâ¤ËÂÇ¤Ä¡×¡Ö£Ç£Ë¤ò¸«¤ë¡×¡Ö¥³¡¼¥¹¤ËÎ®¤·¹þ¤à¡×¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤Ã¤¿¡£¡Ö¹Í¤¨¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ê²á¤®¤º¡¢³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ»×¤¤ÀÚ¤êÂÇ¤Ä¡×¡££²£³Æü¤Ïº£µ¨¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¼«¿È¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤ß¤»¤ë¡£
¡ÊÎ¤¸«¡¡Í´»Ê¡Ë