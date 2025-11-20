※経済指標

＊米貿易収支（8月）22:30

結果 -596億ドル

予想 -604億ドル 前回 -782億ドル（-783億ドルから修正）



＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）0：30

原油 -342.6万（4億2416万）

ガソリン ＋232.7万（2億0739万）

留出油 +17.1万（1億1108万）

（クッシング地区）

原油 -69.8万（2182万）

＊（）は在庫総量



※発言・ニュース

＊ＦＯＭＣ議事録

・多くが１２月利下げは適切でないと言及。

・複数の委員は１２月利下げは十分適切な可能性と言及。



＊ミランＦＲＢ理事

・１０月のバランスシート縮小終了は好ましい。

・適正規模規制により小規模なバランスシートが可能に。

・規制緩和の中で最適準備金水準は低下する可能性。

・ＦＲＢの銀行規制見直しを強く支持。



＊米経済指標動向

・１０月分の米雇用統計の発表取り止め。

・ＮＦＰのデータは１１月分に組み込む。

・失業率などの家計調査のデータは遡って収集できない。

・１０月分の米求人件数の公表日を１２月９日に延期。

・９月分の米小売売上高は１１月２５日に公表。

・９月分の米耐久財受注は１１月２６日に公表。

