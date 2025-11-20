ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
※経済指標
＊米貿易収支（8月）22:30
結果 -596億ドル
予想 -604億ドル 前回 -782億ドル（-783億ドルから修正）
＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）0：30
原油 -342.6万（4億2416万）
ガソリン ＋232.7万（2億0739万）
留出油 +17.1万（1億1108万）
（クッシング地区）
原油 -69.8万（2182万）
＊（）は在庫総量
※発言・ニュース
＊ＦＯＭＣ議事録
・多くが１２月利下げは適切でないと言及。
・複数の委員は１２月利下げは十分適切な可能性と言及。
＊ミランＦＲＢ理事
・１０月のバランスシート縮小終了は好ましい。
・適正規模規制により小規模なバランスシートが可能に。
・規制緩和の中で最適準備金水準は低下する可能性。
・ＦＲＢの銀行規制見直しを強く支持。
＊米経済指標動向
・１０月分の米雇用統計の発表取り止め。
・ＮＦＰのデータは１１月分に組み込む。
・失業率などの家計調査のデータは遡って収集できない。
・１０月分の米求人件数の公表日を１２月９日に延期。
・９月分の米小売売上高は１１月２５日に公表。
・９月分の米耐久財受注は１１月２６日に公表。
＊米貿易収支（8月）22:30
結果 -596億ドル
予想 -604億ドル 前回 -782億ドル（-783億ドルから修正）
＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）0：30
原油 -342.6万（4億2416万）
ガソリン ＋232.7万（2億0739万）
留出油 +17.1万（1億1108万）
（クッシング地区）
原油 -69.8万（2182万）
＊（）は在庫総量
※発言・ニュース
＊ＦＯＭＣ議事録
・多くが１２月利下げは適切でないと言及。
・複数の委員は１２月利下げは十分適切な可能性と言及。
＊ミランＦＲＢ理事
・１０月のバランスシート縮小終了は好ましい。
・適正規模規制により小規模なバランスシートが可能に。
・規制緩和の中で最適準備金水準は低下する可能性。
・ＦＲＢの銀行規制見直しを強く支持。
＊米経済指標動向
・１０月分の米雇用統計の発表取り止め。
・ＮＦＰのデータは１１月分に組み込む。
・失業率などの家計調査のデータは遡って収集できない。
・１０月分の米求人件数の公表日を１２月９日に延期。
・９月分の米小売売上高は１１月２５日に公表。
・９月分の米耐久財受注は１１月２６日に公表。