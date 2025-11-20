AI失業の傾向が顕著に

11月12日、米連邦議会下院が来年1月30日までのつなぎ予算案を可決したことで、過去最長となった政府閉鎖は43日間で終了した。

政府機能は徐々に復旧しているが、米国経済に与えた影響は大きかった。第4四半期の成長率は1.5ポイント低下すると試算されている。

一方、政府閉鎖の終了はトランプ大統領に有利に働いたようだ。米CBSなどが16日に公表した調査結果では、55％が「政府閉鎖の終結交渉でトランプ氏と共和党がより多くのものを得た」と回答した。

だが、足元の経済は悪化し続けている。年末商戦の消費に暗雲が漂う中、今年の休暇シーズン（感謝祭の11月27日〜来年1月中旬）の旅行需要が昨年に比べて弱まるとの予測も出ており、来年の中間選挙に向けて予断を許さない状況だ。

米国では人工知能（AI）が経済に及ぼす影響にも注目が集まっている。AIの影響で10月の雇用市場に異変が起きたからだ。ビジネスプロセスサービス企業のオートマチック・データ・プロセッシングは11日、10月25日までの4週間で週当たり平均1万1250件の雇用が減少したと発表した。

AIで市場に勢いも若者にしわ寄せ

米国で解雇が増えているとの調査結果はこれだけではない。再就職支援会社チャレンジャー・グレイ・アンド・クリスマスも6日、米企業は10月に合計15万3074人の解雇を行ったと発表した。前月9月（5万4064件）と比べて約183％、昨年10月（5万3074人）と比べて約175％急増した形だ。

AIの影響を最も受けているのは若者だ。全米大学・雇用者協会が14日に公表した来年の米大卒就活市場の見通しは2021年以来の低水準となった。AI導入で業務の代替が進められ、若者の就業機会を奪う構図が鮮明になってきている。

生産性向上のため企業はAI導入に積極的だが、その潜在力を引き出せないでいる。マサチューセッツ工科大学（MIT）が約300社を調査したところ、AI導入の投資が回収できていないとの回答が95％に上った。AI導入は従業員の仕事をそのまま置き換えるといった単純なものではないことがわかる。

一方、AIブームのおかげで米株式市場は破竹の勢いだ。AI期待を背景とするバリュエーション（企業価値評価）の高騰は、1980年代後半の日本のバブル相場を彷彿とさせるとの指摘が出ているほどだ。

テック企業の「大荷物」はデータセンター

だが、米国でもAI相場の過熱に警鐘を鳴らす論調が増えている。その代表格は、リーマンショックの際の「世紀の空売り」で知られる米著名投資家マイケル・バーリ氏だ。バーリ氏は10月末からAI銘柄について懐疑的な投稿を続けている。

こうしたセンチメントの悪化の背景にはテック企業の経営戦略の変化がある。テック企業が得意としていたソフトウエア開発は大がかりな設備を必要としなかったが、AIビジネスはデータセンターという情報の「工場」が欠かせない。このため、テック企業は「持たざる経営」からの転換を余儀なくされ、巨額の借金を抱えるようになっている。

直近では、米テック大手メタとオラクル、アルファベットの3社が、9月以降に合計655億ドル（約10兆円）の資金を中長期債（満期は40〜50年）で調達したことが話題を呼んだ。経済データサービスのQUICK FactSetによれば、世界のテック企業約1300社の有利子負債の合計は約1兆3500億ドル（約200兆円、6月末時点）と10年前の約4倍に膨らんでいる。

投資回収の期間が短いことも難点だ。ドットコムブームの光ファイバーケーブルなどと異なり、AIに欠かせない画像処理半導体（GPU）の耐用年数は5年程度だからだ。

AI投資に消極的だったアップルに注目

投資に見合う利益を短期間に生み出すことができなければ、巨額の不良債権が発生してしまうというわけだ。そうした懸念は既に現実になりつつある。

RBCキャピタルマーケッツは6日、AIサービスに料金を支払う企業が最近減少しているとの調査結果を明らかにした。投資資金の回収は容易ではない状況だ。

巨額の資金調達が災いして、前述のオラクルの信用リスクは3年ぶりの高水準となっている。同社が発行する社債に売り圧力がかかり、発行体の信用リスクを表すデリバティブ（クレジット・デフォルト・スワップ）も高騰している。

皮肉なことに、AI投資に消極的だったアップルの評価が見直されている。AI投資に関する多額の債務を負っておらず、手元資金が潤沢だというのがその理由だ。

全米で建設が進むデータセンターについても批判が出始めた。データセンターが大量の水を必要とするため、生活用水が逼迫するという心配が広がっている。

データセンターの弊害はまだある。AIブームの中心地であるカリフォルニア州では電気料金が高騰しているほか、データセンターから排出される化学物質で地域の環境が損なわれるとの指摘もある。

AI投資は米国経済を下支えしてきたが、これが反転する事態となれば、リセッション（景気後退）入りは現実味を増すだろう。AIバブルが崩壊すれば、トランプ政権はさらなる打撃を被ってしまうのではないだろうか。

藤和彦

経済産業研究所コンサルティングフェロー。経歴は1960年名古屋生まれ、1984年通商産業省（現・経済産業省）入省、2003年から内閣官房に出向（内閣情報調査室内閣情報分析官）。

