

小鵬汽車が独自開発したAIチップ「チューリング」。同社のスマートカー技術の中核となる（同社ウェブサイトより）

【写真】VWが提携関係にある地平線機器と無人運転車の実証実験。中国のスマート運転技術を積極的に取り込もうとしている。

ドイツの自動車大手、フォルクスワーゲングループ（VW）は中国の新興EV（電気自動車）メーカー、小鵬汽車（シャオペン）が独自開発したAI（人工知能）半導体チップ「図霊（チューリング）」と先進運転支援システム（ADAS）を採用する。両社で共同開発中のVWブランド車に搭載する計画だ。小鵬汽車が11月5日に開催されたテック関連イベントで明らかにした。

両社は、2023年7月に技術協力の枠組み合意を締結。同時に、VWは小鵬汽車に約7億ドル（約1080億円）を出資、4.99%の株式を取得して戦略的パートナーシップを強化した。こうした提携関係をもとに自動車用の「電気/電子（E/E）アーキテクチャー」や、小鵬汽車の既存プラットフォーム（車台）をベースとした2車種のEVモデルの共同開発を進めてきた。

「26年発売のVW新モデルに搭載」

小鵬のAIチップとADASについて、小鵬汽車の顧宏地・副董事長兼共同総裁（副会長兼共同社長に相当）は、「まず26年に発売予定のVWの新型モデルに導入する。将来のラインナップの拡充やEV以外のモデルへの応用については、今後の状況を見ながら判断する」と明言した。

AIチップ「チューリング」は、25年7月に初めて小鵬汽車のモデルに採用され、現在は同社のSUVモデル「G7」の最上位グレードと新型「P7」の全グレードに搭載されている。これらのモデルは、すべて3基のチューリングを搭載している。

AIチップやADASの自社開発には多額の投資が必要だ。だが、研究開発費を回収するために同業他社に販売している自動車メーカーはほとんど存在しない。そんななか、小鵬汽車はVWとの提携関係を活用して自社以外にも販路を広げ、「規模の利益」を確保しようとしている。



VWは中国のスマート運転技術を積極的に取り込もうとしている。写真は提携関係にある地平線機器と進める無人運転車の実証実験（地平線機器のウェブサイトより）

共同開発車のADASについては、VWは小鵬汽車の第2世代VLA（視覚・言語・動作モデル）方式を採用する。ただし、このインテリジェント運転支援方式は、まだ量産車両には正式搭載されていない。

（訳注 VLAは視覚情報・言語による指示を統合的に行動に変換し、自動運転支援に応用する大規模AI基盤モデル。第2世代は歩行者ジェスチャー認識や信号変化予測など新機能を備える）

中国製システムを積極採用

近年、中国の自動車メーカーはADASの導入などスマート化の潮流をリードしている。



一方、日米欧の自動車メーカーはこの流れに追いつけず、中国市場でのシェアは縮小の一途をたどっている。その打開策として、中国現地企業をサプライヤーとして主要部品やシステムを導入する事例が相次いでいる。

VWはその典型例だ。22年、中国の運転支援チップとアルゴリズムのサプライヤーである地平線機器人技術研発（ホライゾン・ロボティクス）と提携した。 25年4月には協力関係を深め、量産される新型モデルにホライゾンのADASを搭載することを発表した。

（財新記者：翟少輝）

※中国語原文の配信は11月6日

※本記事は原文を要約し、日本の読者向けに適宜補足したものです。

（財新編集部）