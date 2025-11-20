

子どもの健やかな成長を願う保護者や教育現場の指導者は多い。しかし、日常的に行われている運動や練習の中には、科学的に見ると発達を妨げる要素が含まれている場合がある。近年の研究では、成長期の運動は「やりすぎ」「早すぎ」「単調すぎ」が最も避けるべき3つのポイントとされている。

これらは一見、努力や熱心さの表れに見えるが、体の成長過程や神経発達の仕組みと矛盾することが多い。ここでは、スポーツ科学の観点から、成長期に注意すべき運動習慣と、望ましい代替方法を整理する。

持久走の“やりすぎ”には注意が必要

冬場の体育授業や校内マラソン大会などで行われる持久走は、心肺機能の向上に役立つ運動である。一方で、発達段階の子どもにとっては、長時間の単調なリズム運動を繰り返すことが、関節や筋肉に過度な負担を与える可能性が指摘されている。

とくに小学生期は、心肺能力よりも神経系の発達が著しい時期にあたる。この時期には、リズム変化や方向転換など、多様な動きを経験することが運動能力を高めるカギとされる。

同じ距離を一定ペースで走るよりも、スピードを変化させる「変速走」や短距離のダッシュを組み合わせたトレーニングのほうが、神経‐筋協調性（脳と筋肉の連携）を養う点で有効である。

また、寒冷環境下での長距離走は、筋肉や関節の柔軟性を低下させ、成長軟骨（骨の成長をつかさどる軟骨層）へのストレスを増す要因にもなる。走る力を伸ばす目的であっても、「止まらずに走りきる」より「リズムを自在に変化させる」運動を取り入れることが、成長期の体に適している。

成長期の筋トレは“強くする”より“整える”

「筋トレをすると身長が伸びなくなる」という俗説があるが、それは根拠が乏しい。

近年の研究では、適切な負荷と頻度であれば、筋力トレーニングは骨密度の向上や姿勢の安定に寄与することが報告されている。問題は、目的と方法を誤ることにある。

大人と同様の高負荷をかけたり、フォームを無視して回数を競ったりする練習は、発育中の骨端軟骨に過度なストレスを与え、痛みや炎症を引き起こす恐れがある。発達段階では筋肥大よりも、体を自在にコントロールする神経的な力（運動協調性）を高めることが重要だ。

スクワット、ランジ、プランクなどの自重運動を通じて、体幹を安定させるトレーニングを中心に行うといい。また、姿勢の崩れを防ぐには、片脚立ちやバランスボールなど、体の感覚を刺激する運動も効果的である。

筋力を「増やす」ではなく「使いこなす」方向に意識を変えることが、将来のパフォーマンス向上にもつながる。

“早期専門化”は能力の幅を狭める

近年、ジュニアアスリートの育成現場では「早期専門化（Early Specialization）」が問題視されている。幼少期から1つの競技に特化して練習を重ねることで、短期的には上達が見られるが、運動能力の多様性や創造性を損なう可能性がある。

走る、跳ぶ、投げる、登る、回るなど、複数の動作を経験することで、神経系の可塑性（適応力）が高まり、脳と体の協調が発達する。その結果、成長後に新しい動きを学ぶスピードも速くなる。

また、単一種目に偏ると、同じ部位への負担が蓄積し、慢性的な痛みや障害につながることもある。

特定の競技への集中は、中学生後半以降に筋骨格系が安定してからが望ましい。小学生期は、「遊びの延長で動きを覚える」ことが最も効率的な基礎づくりと考えられている。

「毎日やるほど伸びる」とは限らない

運動による成長は、練習中ではなく回復過程で起こる。筋肉や骨の修復、ホルモン分泌の正常化は休養中に進むため、練習量が多いほど成果が出るとは限らない。

とくに身長が急激に伸びる「成長スパート期（PHV期）」では、骨の長さと筋肉の柔軟性がアンバランスになりやすい。この時期に高強度の練習を続けると、疲労骨折や関節炎のリスクが高まる。

理想的なのは、強い日・軽い日・完全休養日を組み合わせた「波状負荷」である。1週間の中で強度を分散させることで、体へのストレスを最小限にしつつ、パフォーマンスの向上が期待できる。休養を「練習の一部」と捉える発想が、現代スポーツ科学の基本になりつつある。

子どもは模倣能力が高く、誤った動きを早く覚える傾向がある。走る際に肩が上がる、膝が内側に入る、着地の衝撃を吸収できない――こうした動作のクセを放置すると、将来的な怪我や疲労蓄積の原因になる。

授業や練習の冒頭に、「動きづくり」の5分間を設けると効果的だ。

例えば、ミニハードルを使ったステップ練習、方向転換を含むフットワーク、体幹を意識した静的バランス運動などを行うと、動作の精度が高まる。映像を用いて自分のフォームを確認させることも、意識の変化に役立つ。

成長を支える運動環境とは

科学的に見ると、成長期に最も大切なのは「量」や「根性」ではない。神経・筋・骨の発達段階に応じて、適切な刺激と休息のバランスをとることが、健全な成長の条件である。

そのためには、

・単調な運動を避けること

・強度と休養のリズムを設けること

・正しい動作を早期に定着させること

この3つの原則を守ることが重要である。

子どものスポーツは「上達のための練習」ではなく、「発達を支える経験」として捉える必要がある。科学的な視点を導入し、発達に適した運動環境を整えることが、将来の競技力と生涯の健康を守る最も確かな方法だ。

（桜井 智野風 ： 桐蔭横浜大学大学院 スポーツ科学研究科 教授）