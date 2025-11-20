「ジャパンＣ・Ｇ１」（３０日、東京）

天皇賞・秋でＧ１初制覇を果たしたマスカレードボールは１９日、厩舎所属の嶋田（レースはルメール）を背に美浦Ｗへ登場。先行するフィーリウス（３歳２勝クラス）、ツルマウカタチ（４歳２勝クラス）を前に見ながらコーナーワークで内に潜り込むと、スムーズに加速して６Ｆ８２秒０−３７秒３−１１秒３をマークした。

最後は先に抜け出したフィーリウスと馬体を並べてゴールへ。鞍上は「間隔が短い分、馬場入りの際のテンションが少し高めでしたが、走りだせば大丈夫でした。久々に下（コース）で乗りましたが、動きは良かったですし、しまいの反応も上々。もう少し良くなりそうな感じがします」と内容に及第点を与えた。

見届けた手塚久師は「無事に追い切りができて良かったです」と安どの表情。ただ、本番まで気は抜けない。「動きはいつもいいのでね。けさは全体的に時計が速かったので、精神的にイライラしなければ。一回使って体に張りは出てきた。肉体的な上積みはあると思います」。日々の状態を見極め、さらなる頂へと歩を進める。