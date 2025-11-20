「マイルＣＳ・Ｇ１」（２３日、京都）

史上７頭目の連覇を狙うソウルラッシュが１９日、栗東坂路で最終リハ。７歳とは思えない活気あるフットワークで登坂した。４月のドバイターフでＶに導いたＣ・デムーロと２度目のコンビ。心強いパートナーとともに、８歳でこのレースを制した２００８年のカンパニー以来となる、７歳以上馬によるマイルＣＳ制覇の快挙へ挑む。

反撃へ、準備は整った。連覇を狙うソウルラッシュは栗東坂路で単走追い。雨で重くなったチップを高く蹴り上げると、ラストを軽く仕掛けられて４Ｆ５３秒７−３９秒３−１２秒１をマーク。７歳になっても元気いっぱい。良質な筋肉をまとった黒鹿毛のボディを弾ませ、好調ぶりを伝えた。

◆池江泰寿調教師

−前走の富士Ｓを振り返って。

「休み明けはあまり走らないタイプで、東京の直線のだらだらと勾配が続くような坂はあまり得意としていないです。そのなかで強い相手に３着なら、まずは及第点かなと思います」

−１週前追い切りについて。

「やればいくらでもラストは出る馬ですし、前走時に比べて反応の良さとか、はじけ方も良くなっていました。背中のバランスも良くなりましたね」

−最終追い切りは。

「昨年のマイルＣＳの当該週の追い切りも坂路で単走でした。時計的には同じくらいでしたが、ちょっとラスト１Ｆの反応やはじけ方は昨年の方が良かったですね」

−その理由は。

「今年は雨が降って馬場が重たくなりました。昨年の方が走りやすい馬場でした。反応は悪くなかったですが、馬場が軽かった分、走り方は昨年の方がもう少しはじけていましたね」

−連覇が懸かる一戦。

「なかなか連覇は難しいですが、何事もなく順調に来ていますし、まずはソウルラッシュが力を出せるように状態を整えていきたい。直線が平たんならいい脚を使えますし、３コーナーの下りで加速していける京都は合いますからね」