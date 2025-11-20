「ジャパンＣ・Ｇ１」（３０日、東京）

凱旋門賞１４着からの国内復帰戦となる今年のダービー馬クロワデュノールは１９日、先週と同じく主戦の北村友を背に栗東ＣＷで３頭併せ。センツブラッド（３歳オープン）、バステール（２歳新馬）の２頭を後方から追い掛ける形でスタート。直線で外に持ち出すと力強い脚さばきで６Ｆ８３秒４−３６秒２−１１秒１でフィニッシュした。

僚馬２頭に後れは取ったが、「直線で外のスペースが狭くて少し戸惑った分です」と北村友。「向正面、３角でペースを上げていくまでのバランスは先週より整っていて、自分のリズムで走れていた。良化していると思う」と話した一方で、トップスピードに入ってからの走りには不満ありの様子。「完璧と言える状態には、まだ少し至らなかったです」と冷静にジャッジした。

見守った斉藤崇師の表情も硬い。「全体的にペースを上げ気味でやってもらいましたが、うまくバランスを取れずに踏ん張れなかったですね。この追い切りで、どこまで上がってくるか」と慎重な姿勢。現時点ではジャパンＣを目標にしているが、態勢が整わない場合は有馬記念（１２月２８日・中山）へ照準を切り替える。徐々に状態が上がってきていることは陣営の共通認識とはいえ、出走への最終ジャッジはレース当週まで持ち越すことになりそうだ。