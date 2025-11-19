オウガ・ジャパンが「OPPO 2025年下半期 フラッグシップ新製品発表会」を12月16日に開催！参加者募集中。新スマホ「OPPO Find X9」を発表へ
|新フラッグシップスマホ「OPPO Find X9」シリーズを日本で12月16日に発表へ！
オウガ・ジャパン（旧：オッポジャパン）は18日、同社の公式X（旧：Twitter）アカウント（ @OPPOJapan ）にて「OPPO 2025年下半期 フラッグシップ新製品発表会」を2025年12月16日（火）に開催するとお知らせしています。合わせてこの発表会にOPPOファンを抽選で招待するとのことで、参加したい人を募集しています。
皆さん、お待たせしました！— OPPO Japan (@OPPOJapan) November 18, 2025
今年もついにこの季節がやってきました🌟
12月16日、新フラッグシップスマホと進化したAI機能を発表します！
新時代のスマホを披露する特別な1日を、
OPPOファンの皆さんと一緒に迎えたいと思っています📱✨
今回も発表会にOPPOファンを抽選でご招待！…
OPPO Find X9シリーズはOPPO Mobile Telecommunicationsが展開する「OPPO」ブランドにおける最新フラッグシップスマホで、現時点では標準モデルのOPPO Find X9と上位モデルのOPPO Find X9 Proがラインナップされており、どちらも引き続いてスウェーデンのカメラメーカー「Hasselblad（ハッセルブラッド）」と協業して開発したカメラシステムを搭載し、チップセット（SoC）に3nmプロセスで製造されたMediaTek製「Dimensity 9500」を搭載したハイエンドスマホです。
リアカメラはどちらもトリプル構成で、特に上位モデルのOPPO Find X9 Proは望遠カメラが1／1.56型2億画素と大判かつ高画素のSamsung製イメージセンサー「ISOCELL HP5」を搭載し、光学3倍ズームを基本としながらもセンサーの中央部分を切り出すインセンサーズーム技術によって6〜13.2倍の範囲でもロスレス（画質劣化なし）に近い撮影が可能で、さらにデジタルズームは最大120倍まで対応して月面のクレーターはもちろん、遠くのスタジアムの選手の表情まで鮮明に捉えます。
またハードウェアだけでなく、画像処理エンジンも刷新されており、新開発の「LUMO Image Engine」は広角カメラに採用されているSony製イメージセンサー「LYT-828」と連携して「リアルタイム・トリプル露出HDR」を実現しています。これにより、明暗差の激しいシーン（逆光下のポートレートや夜景のネオン）でも白飛びや黒つぶれを極限まで抑え、肉眼で見たままの「記憶色」とハッセルブラッド独自の「自然な色」を両立させているということです。
