皆さん、お待たせしました！

今年もついにこの季節がやってきました🌟

12月16日、新フラッグシップスマホと進化したAI機能を発表します！

新時代のスマホを披露する特別な1日を、

OPPOファンの皆さんと一緒に迎えたいと思っています📱✨

今回も発表会にOPPOファンを抽選でご招待！…