日経225先物：20日夜間取引終値＝670円高、4万9310円
20日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比670円高の4万9310円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万8537.7円に対しては772.30円高。出来高は1万4502枚だった。
TOPIX先物期近は3288.5ポイントと前日比39.5ポイント高、TOPIX現物終値比42.92ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49310 +670 14502
日経225mini 49305 +665 249413
TOPIX先物 3288.5 +39.5 16736
JPX日経400先物 29670 +375 1221
グロース指数先物 675 +4 1060
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3288.5ポイントと前日比39.5ポイント高、TOPIX現物終値比42.92ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49310 +670 14502
日経225mini 49305 +665 249413
TOPIX先物 3288.5 +39.5 16736
JPX日経400先物 29670 +375 1221
グロース指数先物 675 +4 1060
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース