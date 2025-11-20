　20日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比670円高の4万9310円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万8537.7円に対しては772.30円高。出来高は1万4502枚だった。

　TOPIX先物期近は3288.5ポイントと前日比39.5ポイント高、TOPIX現物終値比42.92ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49310　　　　　+670　　　 14502
日経225mini 　　　　　　 49305　　　　　+665　　　249413
TOPIX先物 　　　　　　　3288.5　　　　 +39.5　　　 16736
JPX日経400先物　　　　　 29670　　　　　+375　　　　1221
グロース指数先物　　　　　 675　　　　　　+4　　　　1060
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース