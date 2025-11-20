Photo: ヤマダユウス型

2024年9月5日の記事を編集して再掲載しています。

さらっと羽織って、AIキメる。

ギズモードのオリジナルアイテムを取り扱うギズ屋台にて好評販売中の、｢AI Tシャツ｣。AIへの期待と不安を表現した、ギズモードらしいデザインとなっています。

今回は、以前紹介したデザインとは別のモデル「AI Tシャツ FUZE」のサンプルをいただいたので、実際に着用してみました。生地感などは同様ですがが、テキストの違いで楽しめる部分もあったり。

AI Tシャツ FUZE（ホワイト×グレー） 3,800円 ギズ屋台で見る

スマホをつかめ！

こちらが「AI Tシャツ FUZE」。某ロックバンドの名前にも似たこのデザイン、わかる人にはわかるでしょう。掲げる拳がスマホを掴んでいるのが良いですね。

サイズはL、カラーはブラック×ブルー。

背面には「BUT A AM AI」の文言と、FUZEのロゴが。AIに反抗はする、するけど、自分もまたAIの一部である。突っ込んだ解釈をするなら、現代人の行動はあらゆるサービスで解析・利用されていて、何かしらの機械学習材料とされることは避けられない、と。

AI Tシャツ FUZE（ブラック×ブルー） 3,800円 ギズ屋台で見る

ちなみにFUZEというのは、ギズモードが展開しているバーティカルメディアです。デジタルカルチャーをテーマに深いコラムやロングインタビューなど、ギズモードとはまた一味違う読み応えのある記事が揃っていますよ。

サイズはL、カラーはオレンジ×ホワイト。

こちらはオレンジをベースとしたカラバリモデル。ブラック、ホワイト、オレンジの3色をベースに、テキストカラー違いがそれぞれラインナップされています。オレンジのシャツは珍しいかも。

AI Tシャツ FUZE（オレンジ×ホワイト） 3,800円 ギズ屋台で見る

サイズはL、カラーはホワイト×グレー。

やっぱり定番は白T。Lサイズだと肩がやや落ちでゆったりと着用できます（モデル身長170cm）。部屋着T、あるいはワンマイルお出かけTなんかにもピッタリ。

AI Tシャツ FUZE（ホワイト×ブルー） 3,800円 ギズ屋台で見る

3つのカラーでお待ちしてます

わかる人が見ればニヤリとする「AI Tシャツ FUZE」は、ギズ屋台にて販売中。ラフに使える万能な着回しっぷりは、さながら便利なAIのようじゃないですか？

AI Tシャツ FUZE（ブラック×ホワイト） 3,800円 ギズ屋台で見る