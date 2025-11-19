SoftBank向け5Gスマホ「motorola edge 50s pro」にAndroid 16へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新が提供開始
|SoftBankスマホ「motorola edge 50s pro」がAndroid 16に！
ソフトバンクは13日、携帯電話サービス「SoftBank」向け5G対応スマートフォン（スマホ）「motorola edge 50s pro（型番：A402MO）」（Motorola Mobility製）に対して最新プラットフォーム「Android 16」へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を2025年11月13日（木）より順次提供開始するとお知らせしています。
ただし、契約時に提供したUSIMカード以外を利用したり、契約または登録内容と異なる用い方をした場合などでは通信料が発生するときがあるとのことなのでご注意ください。更新後のビルド番号は「W1UM36H.52-22-2」。主な更新内容は以下の通りとなっているほか、Android 16へのOSバージョンアップに関してはMotorola Mobilityの公式Webページ『Android 16の新機能| Motorola Support JP』も合わせてご確認ください。
・Android16へのOSアップデート
・動作安定性の向上
※ 上記以外にもより快適にご利用いただくための更新が含まれております。
motorola edge 50s proはMotorola Mobilityが展開するフラッグシップスマホ「motorola edge」シリーズにおける2024年モデルの上位機種「motorola edge 50 pro」のSoftBank版で、これまでのmotorola edge ** proはQualcomm製ハイエンド向けSoCであるSnapdragon 8シリーズを採用してきましたが、新たにQualcomm製ミッドハイレンジ向けチップセット（SoC）「Snapdragon 7 Gen 3 Mobile Platform」を搭載してスペックをやや下げた代わりに価格を抑える形となりました。
一方で防水・防塵（IP68準拠）や最大125Wの急速充電「TurboPower」にも引き続いて対応しており、125W Turbo Powerに対応するACアダプター「ターボパワーチャージャー 125W」（USBケーブルセット）が同梱されています。なお、日本ではオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）としてmotorola edge 50 proも販売されており、内蔵メモリー（RAM）がmotorola edge 50 proでは12GB、motorola edge 50s proでは8GBで、本体色がmotorola edge 50 proではブラックビューティおよびリュクスラベンダーの2色、motorola edge 50s proではブラックビューティおよびリュクスラベンダー、バニラクリームの3色展開となっています。
主な仕様は約6.7インチSuper HD（1220×2712ドット）有機ELディスプレイや256GB内蔵ストレージ、4500mAhバッテリー、ワイヤレス充電（最大50W）、ワイヤレス電力共有（最大10W）、USB Type-C端子（USB 3.1、DisplayPort 1.4）、Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.4、おサイフケータイ（FeliCa）、NFC Type A／B、位置情報取得（A-GNSSなど）、ハイレゾ音源、ステレオスピーカー、マイク×2、加速度センサー、近接センサー、環境光センサー、SARセンサー、ジャイロスコープ、電子コンパス、顔認証、指紋認証で、カメラは以下の構成となっています。
＜フロントカメラ＞
・約5000万画素CMOS（1画素0.64μm、4in1）／広角レンズ（F1.9）
＜リアカメラ＞
・約5000万画素CMOS（1画素1.0μm、4in1、Omni-directional PDAF、Laser AF）／広角レンズ（F1.4、焦点距離24mm相当、OIS）
・約1300万画素CMOS（1.12μm）／超広角マクロレンズ（F2.2、焦点距離13mm相当、画角120°）
・約1000万画素CMOS（1画素1.0μm、PDAF）／望遠レンズ（F2.0、焦点距離73mm相当、光学3倍、OIS）
また大口径のデュアルステレオスピーカーを搭載し、臨場感のあるサウンドを実現するDolby AtmosやMoto Spatial Soundに対応しており、音楽を聴いているとき、映画を見ているとき、ゲームをしているときに没入感のある空間を演出してくれます。サイズは約162×73×8.2mm、質量は約186g。独自のAI機能「moto ai」を搭載。携帯電話ネットワークの対応周波数帯は以下の通りで、SIMはnanoSIMカード（4FF）とeSIMのデュアルSIMデュアルVoLTE（DSDV）に対応しています。その他の詳細な製品情報は以下の記事をご覧ください。
・モトローラ、FeliCa対応フラッグシップスマホ「motorola edge 50 pro」を発表！7月12日発売で価格は7万9800円。SoftBank向け「50s」も - S-MAX
・モトローラの新ミッドハイスマホ「motorola edge 50 pro」とソフトバンク向けの「motorola edge 50s pro」を写真と動画で紹介【レポート】 - S-MAX
5G NR: n1, n3, n5, n8, n28, n41, n66, n77, n78
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 17, 18, 19, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 66
3G W-CDMA: Band 1, II, IV, V, VIII
2G GMS: 850, 900, 1800, 1900MHz
発売時にOSはAndroid 14がプリインストールされており、その後、2025年2月よりAndroid 15が提供されてきましたが、今回、最新のAndroid 16が提供開始されました。更新は「設定」→「システムアップデート」→「アップデートの確認」→「了解」→「今すぐ再起動」から行います。ビルド番号は「設定」→「端末情報」→「ビルド番号」から確認可能。詳細は『更新後のソフトウェアバージョンを確認する（PDF形式：499KB）』をご確認ください。その他、更新に際しての注意事項は以下の通りとなっています。
・ソフトウェア更新中は、発着信を含むスマートフォンの各機能をご利用できません。また、緊急通報（110番、118番、119番）をご利用することもできません。
・ソフトウェア更新の完了までに最大70分程度かかる場合があります。
・ソフトウェア更新を行う際は通信が切断されないよう、電波状態のよい場所で移動せずに実施してください。
・ソフトウェア更新中は、絶対に本機の電源を切らないでください。故障の原因となります。
・ソフトウェア更新は電池を十分に充電した状態で実施してください。ソフトウェア更新中に電池切れになると、故障の原因となる可能性があります。
・本機の状況(故障・破損・水濡れ等)によっては、保存されているデータが破損・消失されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすすめします。なお、データが破損・消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
・その他のご注意点はソフトバンク公式サイト>" target="_blank"><<ソフトウェアアップデート>>をご確認ください。
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・motorola edge 50 pro 関連記事一覧 - S-MAX
・motorola edge 50s proをご利用中のお客さまへ（2025年11月13日） | スマートフォン・携帯電話 | ソフトバンク
・motorola edge 50s pro | スマートフォン・携帯電話 | ソフトバンク