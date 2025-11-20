「マイルＣＳ・Ｇ１」（２３日、京都）

進化は止まらない。アスコリピチェーノが１９日、栗東ＣＷでの併せ馬で文句なしの動きを見せた。同じく栗東滞在中の僚馬ブルーマエストロ（３歳２勝クラス）に残り１Ｆ付近で楽に並び掛けると、相手を子供扱いするかのように首差先着。ラスト１Ｆは１１秒２だったが、もっと動けそうなぐらいの手応えだった。

黒岩師もこの動きにはご満悦。「フランス帰りでも、今回は回復が良好です。（中東遠征後の）ヴィクトリアＭの方が疲労感はありました」。今回の方が青写真通りに調整が進んでいることを強調する。この３週間は栗東で調整。１Ｆ１５秒ペースの坂路調整を挟みながら、追い切りはＣＷと入念に乗り込まれてきている。トレーナーは「体重が増えやすくなってきたのは、馬がしっかりしてきたからかな。調教量を増やして、息遣いも良くなってきた」と万全の仕上げをアピールした。

今秋のＪＲＡ・Ｇ１・５レースは全て関東馬が制している。今回は１９９８年以来、２７年ぶりの関東馬６連勝が懸かる。「身近で調教をともにしている方々の刺激は大きいですね」と指揮官。勝ってガッツポーズを決めたい思いは強いはずだ。