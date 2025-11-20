CÂçºå¤ÏÍèµ¨¤â¡Ö¥Ñ¥Ñ¥¹ÂÎÀ©¡×¹¶·â¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÉ¾²Á¡¡»Ä¤ê2»î¹ç¤Ç17Ç¯°ÊÍè¤ÎÁíÆÀÅÀ60ÅÀÂæ¤Ë
¡¡¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ï19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦¥Ñ¥Ñ¥¹´ÆÆÄ¡Ê45¡Ë¤ÎÍèµ¨Â³Åê¤ò·è¤á¤¿¡£Íèµ¨J1¤Ï½©½ÕÀ©°Ü¹Ô¤Î¤¿¤á¡¢¤Þ¤º2·î¤«¤é6·î¤Î¡ÖÆÃÊÌÂç²ñ¡×¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£J2¹ß³Ê¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é°éÀ®¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´ü´Ö¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¹¶·â¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤µ¤é¤Ë¸ü¤ß¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥Ñ¥¹ÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï»Ä¤ê2»î¹ç¤ò»Ä¤·¤Æ10°Ì¡£ºòµ¨¤ÈÆ±½ç°Ì¤À¤¬ÁíÆÀÅÀ¤Ï¡Ö43¡×¤«¤é¡Ö58¡×¤ËÂçÉý¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤ì¤ÏCÂçºå¤¬3°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Õú¾½ßå¡Ê¥æ¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¡Ë´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤·¤¿2017Ç¯¤Î¡Ö65¡×°ÊÍè¤Î¿ôÃÍ¤À¡£»Ä¤ê»î¹ç¤òÏ¢¾¡¤¹¤ì¤Ð¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2ÅÀ¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡Ö60ÅÀ¡×¤ÎÂçÂæ¤Ë¾è¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤¢¤È1¾¡¤¹¤ì¤Ð21Ç¯¤«¤é¤Î5Ç¯´Ö¤ÇºÇ¹â¤À¤Ã¤¿15¾¡¤ËÊÂ¤Ó¡¢2Ï¢¾¡¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ê¤é°ì¥±¥¿½ç°Ì¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¥Ñ¥Ñ¥¹´ÆÆÄ¤Î¹¶·â¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬ÄêÃå¤·¤¿¿ô»ú¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤òÇ§¤á¤Æ¡¢Â³Åê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Ñ¥¹´ÆÆÄ¤Ï¡Öºòµ¨ÆÀÅÀ²¦¤À¤Ã¤¿Áª¼ê¡Ê¥ì¥ª¥»¥¢¥é¡Ë¤ò¼º¤¤¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿ËÌÌîñ¥ÂÀ¤ò¼º¤¤¡¢¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤â¥±¥¬¤Ç¼º¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¶ì¤·¤¤»þ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡×¤È¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡Ö¥·¡¼¥º¥óÅö½é¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¶¯ÅÙ¤¬¤¹¤´¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤´Ö¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¼ê±þ¤¨¤â¸ì¤Ã¤¿¡£Íèµ¨¤Ï¤Þ¤ºÃ»´ü´Ö¤Î¡ÖÆÃÊÌÂç²ñ¡×¤Ç¹¶·â¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤µ¤é¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤Æ½©½ÕÀ©ºÇ½é¤Î26/27¥·¡¼¥º¥ó¤ËÄ©¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¡þ¥¢¡¼¥µ¡¼¡¦¥Ñ¥Ñ¥¹¡¡1980Ç¯2·î12Æü¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó»Ô½Ð¿È¤Î45ºÐ¡£6ÅÙ¤Î¥Ò¥¶¤ÎÂç¥±¥¬¤Ç25ºÐ¤ÇÁª¼ê¤ò°úÂà¡£30ºÐ¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥ª¡¼¥¯¥ê¡¼¡¦¥¥ã¥Î¥óFC¤Ç»ØÆ³Îò¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥¤¥ó¥É¤ä¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç´ÆÆÄ¤ò¤·¤Æ2019Ç¯¤Ë¥¢¥ó¥¸¥§¡¦¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼´ÆÆÄ¤Î¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ²£ÉÍMÆþ¤ê¡£J1À©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£21Ç¯¤Ï¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ò»Ø´ø¤·¤¿¤¬¡¢²ÈÄí»ö¾ð¤Ç¹ë½£¤Ëµ¢¹ñ¤¹¤ë¤¿¤áÂàÇ¤¤·¤¿¡£23Ç¯¡¢¥¿¥¤¤Î¥Ö¥ê¡¼¥é¥à¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¸å¡¢25Ç¯¤ËCÂçºå´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ä¥Ü¥é¥ó¥Á¤â¹¶·â»²²Ã¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤¤Â³¤±¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡û¡ÄCÂçºå¤Î¼¡Àï¤Ï30Æü¡¢J1»ÄÎ±¤ò·è¤á¤¿²£ÉÍM¤¬Áê¼ê¤À¡£¥Ñ¥Ñ¥¹´ÆÆÄ¤Ï¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼ÂÎÀ©¤Î19Ç¯¤Ë¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ²£ÉÍM¤ÎJ1Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò´Þ¤á¤Æ¹ß³Ê¤·¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢¹ß³Ê¤·¤Ê¤¤»î¹ç¤ÎÁê¼ê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥»¥ì¥Ã¥½¤Ï¥»¥ì¥Ã¥½¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤½¤ÎÀï¤¤Êý¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥Ñ¥Ñ¥¹´ÆÆÄ¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç²£ÉÍM¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿DFÈ«ÃæËêÇ·Êå¡Ê30¡Ë¤Ï¡Ö»ÄÎ±¤ò·è¤á¤¿¤Ê¤«¤Ç¤Î¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤âºÇ½ªÀï¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤¬¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¡£Èà¤é¤ÎÎÏ¤òËÍ¤¬°ìÈÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥à¡¼¥É¤ò·Ù²ü¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤â3Ï¢¾¡¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢»à¤ËÊª¶¸¤¤¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤·ë²Ì¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥»¥ì¥Ã¥½¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¥»¥ì¥Ã¥½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¶¯¤¤»×¤¤¤òÏÃ¤·¤¿¡£