¡Ú£Í£Ì£Â¡Ûà¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥ê¥ó¥¹¥«¥àáº£°æÃ£Ìé¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄºÇÍÎÏÀâ¡¡ÁèÃ¥Àï²ÃÂ®¡áÊÆÊóÆ»
¡¡À¾Éð¤¬£±£¹Æü¡¢º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Î£Í£Ì£Â°ÜÀÒ¤Î¤¿¤á¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÊÆÅìÉô»þ´Ö£±£¹Æü¸áÁ°£¸»þ¡ÊÆüËÜ»þ´ÖÆ±Æü¸á¸å£±£°»þ¡Ë¤«¤éÍèÇ¯£±·î£²Æü¸á¸å£µ»þ¡ÊÆ±£³Æü¸áÁ°£·»þ¡Ë¤Þ¤ÇÁ´£³£°µåÃÄ¤È¸ò¾Ä²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤Ç¤âÂ¨ºÂ¤ËàÃíÌÜÊª·ïá¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ä¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¢¥á¥Ã¥Ä¡¢¥«¥Ö¥¹¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸õÊäÀè¤¬Éâ¾å¤¹¤ëÃæ¤ÇºÇ¤âÇ®¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤À¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¡×¤Ï¡Öàº£°æ³ÍÆÀ¥ì¡¼¥¹á¤Ç¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬ÀÑ¶Ë»²Àï¡×¤ÈÊóÆ»¡£ÊÆÀìÌç¶É¡Ö£Í£Ì£Â¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤ÎÉÒÏÓµ¼Ô¥¸¥ç¥ó¡¦¥â¥í¥·»á¤â¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ò¡ÖÍÎÏ¸õÊä¤Î°ì¤Ä¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢ÊÆÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ö¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¥º¡¦¥ê¥Ý¡¼¥È¡×¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤é¡ÖÅì³¤´ß¤Î¶¯¹ëµåÃÄ¡×¤òÍÞ¤¨¤ÆÂçËÜÌ¿¤Ë¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡Â¿¤¯¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤òËÜÌ¿»ë¤¹¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Æ±µåÃÄ¤ÎÀÚ¼Â¤ÊÀèÈ¯Åê¼ê»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¡£¥í¡¼¥¬¥ó¡¦¥¦¥§¥ÖÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¡¢¥í¥Ó¡¼¡¦¥ì¥¤Åê¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤ò½ü¤±¤Ð¥í¡¼¥Æ¤Ï¶õÇò¤À¤é¤±¡£º£¥ª¥Õ¤Ë£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼Åê¼ê¡Ê£´£²¡Ë¤âÎ®½ÐÇ»¸ü¤Ç¡¢Â¨ÀïÎÏ¥¨¡¼¥¹¤¬É¬¿Ü¡£¤½¤³¤Øº£Ç¯¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£¹£²¡¢£±£·£¸Ã¥»°¿¶¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤¿º£°æ¤¬¡Ö´°àú¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î¥â¥í¥·»á¡Ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë·èÄêÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÊÆÏ·ÊÞ»æ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡×»±²¼¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Î¾Î»¿¤À¡£Æ±¥µ¥¤¥È¤Ïµ»öÆâ¤Ç¡Öº£°æ¤Ï¥Æ¥£¥à¡¦¥ê¥ó¥¹¥«¥à¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡£É÷ËÆ¤âÅêµå¥¹¥¿¥¤¥ë¤â»÷¤Æ¤ª¤êà¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥ê¥ó¥¹¥«¥àá¤À¡×¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÌ¾¤òµó¤²¡¢·ã¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥ó¥¹¥«¥à¤Ï£²£°£°£¸¡¢£°£¹Ç¯¤Ë¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤òÏ¢Â³¤Ç¼õ¤±¡Ö£Ó£Æ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¾ÝÄ§¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÁÀâÅª¥¨¡¼¥¹¡£¤½¤ÎàºÆÍèá¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤ÎÇ®¤¬°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤ê¡¢»Ô¾ì¤Ç¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ïº£°æ³ÍÆÀ¤ØËüÁ´¤Î½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢µåÃÄ±¿±ÄÉôÄ¹¤Î¥Ð¥¹¥¿¡¼¡¦¥Ý¡¼¥¸¡¼»á¤Ïº£²Æ¤âÆüËÜ¤Ç¤Î¥¹¥«¥¦¥È»ë»¡¤ò´º¹Ô¡£¶áÇ¯¤ÏÆüËÜ¿ÍÁèÃ¥Àï¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡Öº£ÅÙ¤³¤½¥¹¥¿¡¼¤ò¼è¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°ÕÍß¤â¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
à¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥ê¥ó¥¹¥«¥àáº£°æ¤Ï¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄËÜÌ¿Àâ¤Ïº£¡¢ºÇ¹âÄ¬¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£