真木あかりの12星座占い【11/20〜12/3】牡牛座は良縁がいくつも巡ってくる！

牡羊座

「もう無理」から脱出できるとき

身近な人への違和感から得た気づきや、困らされた経験が成長につながるとき。「もう限界」「無理」といった気持ちになったときは、自分にとってストレスのないやり方や距離感を選び直すタイミングと思ってみるといいでしょう。簡単なことではないかもしれませんが、丁寧に現状を変えていくことで、自分が欲しいものや理想とする関係性も見えてきます。人間関係において背負いすぎた荷物はいつでも下ろせるということに、気づけるときでもあります。

牡牛座

ご縁がつながる幸運がいくつも巡ってくる

人間関係においてミラクルが起こりそう。思いもよらない相手から連絡が来て一気に物事が動くこともあれば、偶然の再会からさまざまな事実がわかったりと、想像を超えた結びつきが生まれそう。何が正解なのか、どんな状態なら“アリ”なのかといたずらに迷うことなく、今がタイミングと思えば流れに合わせてみるといいでしょう。また、人と人を取り持つ場面にも幸運が巡る予感。適任と思える人は、まずは気軽に引き合わせてみるといいでしょう。

双子座

優しさは優しさを呼ぶ恵みの時期

「縁の下の力持ち」的なポジションで力を尽くし、感謝と信頼の循環が巡り始めたことをさまざまなところで実感できそう。この時期、人を助けたり支えたことは、それで終わりではありません。相手が「今度は自分がお返しをする番」とあなたを支えてくれたり、いい評判を周囲に伝えてくれたりと、新たな展開につながっていくでしょう。それを期待して行動を起こすあなたではないでしょうが、親切の連鎖があなたのところから始まっていきます。

蟹座

理屈よりもハートで動いてみたいとき

過去、「自分らしくない」と避けてきたテーマが再び目の前に現れそう。よほど嫌なことであればもちろん回避していいのですが「本当はやりたかった」「今やらないと後悔するかも」などと思う気持ちがあるなら、チャレンジしてみるといいでしょう。何歳だって挑戦できる、コスパなんて気にしないと、ここで迷いを断ち切れる人も多いはず。あなたにしかできないこと、人生に活気をもたらすテーマなど、特別な体験につながる運気に乗ってみませんか。

獅子座

ホッとする居場所は自分がつくる

あなたが心から安心できる場所と関係性を、選び直すチャンスが訪れます。あなたや大切な人を脅かす相手からは明確に距離を置くことで、人間関係全般にいい動きがもたらされます。住環境に不安を抱えていたり、生活のしにくさを感じている場合は引っ越しを検討するのもいい選択に。実際に内見をするのは12月に入ってからがベストです。11月いっぱいは家族と話し合ったり、住まいに求める条件を明確にすることに、力を入れるといいでしょう。

乙女座

気が置けない相手と語らいの時間を

友人・知人が元気や気づきをくれる星回り。あなた自身もまた接点を持った人にエネルギーや知見、励ましなどを分けてあげられるときですから、人と話す機会は積極的にもってみるといいでしょう。さまざまな問題を抱え「人に話したって解決するわけじゃないし」などとひとりでため込んでいる頑張り屋さんほど、打ち明ける価値があるのがこの時期。気持ちが整理できたり、明るい見通しが生まれたりと、前向きな化学反応がきっと起こるだろうと思います。

天秤座

感覚が反応したことはしっかり生かして

日常生活において快・不快の感覚としっかり向き合ってみると、生活がグッと快適なものに変わっていきそう。ブランケットや毛布、タオルなど肌に触れるものを肌触りのよさで選んだり、ニオイが気になるものは処分したりと、五感を重視して。人間関係においても、心地よいことは喜び、不快なことは「今の発言はよくないよ」などとしっかり反応できると素敵。あなたのことを大切に思ってくれる相手であれば、あなたの快も不快も大切にしてくれるはず。

蠍座

物語の続きがここから始まる

もう終わったと思っていたことが再び動き出す暗示が出ています。過去に頑張ったことが注目されたり、リトライのチャンスをもらえたりと、あなた自身にも情熱や勇気が戻ってくるでしょう。問題があるように見えても、それはリスクではなく「ここを改善すればうまくいく」という、ブレークスルーのポイントであるはず。今のあなただから発揮できる実力も、得られる味方も多いはずですから、きっとよくしていけると思って行動を起こしていきましょう。

射手座

どんな過去も今のチカラにしていける

「反省や後悔はもう終わり！」と、過去を振り切るようにして前へ進めるタイミング。もちろんこれからも「あのとき、ああしていれば」と何度だって思い出すのでしょうが、もう反省も後悔もし尽くしたはず。起こったことは変えられないにしても「次はこうするぞ！」と力強く前に進んでいける心境に至ることができます。不器用だったことも、おバカな選択も、いつかネタにして笑えたらいい。そんなふうに思うことで、思った以上のチャンスをつかむ人も。

山羊座

心のアップデートが自分を自由に解き放つ

仲間や同僚などと本音で語り合うことで、自分に大きな足かせがついていたことに気づけそう。自分が思い込みや偏見にとらわれていたことを認識し、恥じるような気持ちにもなるでしょうか。でも、気づけたことが幸運と思って前向きに受け入れてみると、人間関係も世界も大きく広がっていきます。なお、若い世代の価値観から学べるときでもあります。「若い人の考えは理解できない」と心を閉ざすより、背景にある心理や時代性に目を向けてみて。

水瓶座

新しい自分を目指して行動を

得意分野や経験豊富なテーマを離れ、新たなチャレンジを始めることに。特に仕事面でそれが顕著なよう。イチから人に教えてもらったり、やりたいことのために入門書で勉強したりと、新鮮な気持ちでインプットに励むことになるでしょう。AIを使ってみたり、「好き」を仕事にするためにプログラムを勉強したりと、やりたいことのために一歩踏み出すにもいい時期。「自分を変えたい」という気持ちが強まる人も多いこの時期、行動が自信をくれるでしょう。

魚座

ピンチをチャンスに変えていけるとき

すでにクリアした、解決したと思っていた“問題”が再び持ち上がってくるのかも。正直なところ、いい気はしないのだろうと思いますが、あなたはすでに解決するすべを身に付けているはず。乗り越えれば希望はある、将来的にきっとよくなると信じて向き合ってみるといいでしょう。問題が仕事に関することであれば、今は強運のとき。目をそらすことなく真正面から受け止めてみることで信頼され、ピンチをチャンスに変えていくことができるはずです。