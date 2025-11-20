¡Ú¶å½£¾ì½ê¡ÛÂç¤ÎÎ¤à²£¹Ë½éÏ¢ÇÔá¤ò½¨¥Î»³¿ÆÊý¤¬Ê¬ÀÏ¡¡Ë¾ºÎ¶¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ì¡¼¥¹¡ÖºÇ¸å¤ÏÀº¿ÀÎÏ¤Î¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎàÍî¤È¤··êá¤À¡£ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê£±£±ÆüÌÜ¡Ê£±£¹Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¡¢²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¡Ê£²£µ¡áÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤¬¾®·ëÎ´¤Î¾¡¡Ê£³£±¡á¾ïÈ×»³¡Ë¤Î°ú¤Íî¤È¤·¤Ë¶þ¤·¤ÆÄËº¨¤Î¹õÀ±¡£²£¹Ë¾º¿Ê¸å½é¤ÎÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡££¹Ï¢¾¡¤«¤é¤Î¼ºÂ®¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ïº®ÀïÌÏÍÍ¤Ø¤ÈµÞÊÑ¡£¸µÂç´Ø¶×¾©µÆ¤Î½¨¥Î»³¿ÆÊý¡Ê£´£±¡áËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤ÏÂç¤ÎÎ¤¤ÎÇÔ°ø¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢½ªÈ×Àï¤ÎÅ¸³«¤òÀê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¤ÎÎ¤¤¬ÄËº¨¤ÎÏ¢ÇÔ¤À¡£Î´¤Î¾¡¤Ë±¦¥Î¥ÉÎØ¤ÇÆÍ¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Î°ú¤¤ËÂ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤º¡¢ÅÚÉ¶¤ËÊ¢¤Ð¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼èÁÈ¸å¤Î»ÙÅÙÉô²°¤Ç¤Ï¡Ö²¼È¾¿È¤¬¿¤ÓÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£º¸¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¹¶¤á¤Æ¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÌÀÆü¤«¤é¤Þ¤¿½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£»Ä¤ê£´Æü´Ö¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡×¤È·üÌ¿¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£
¡¡Á°Æü£±£°ÆüÌÜ¤Ë¤ÏÊ¿Ëë¤ÎµÁ¥ÎÉÙ»Î¡Ê£²£´¡á°ËÀª¥öÉÍ¡Ë¤Ë¶âÀ±¤òÇÛµë¡£Âç¤ÎÎ¤¤ÎÏ¢ÇÔ¤Ï²£¹Ë¾º¿Ê¸å½é¤á¤Æ¤À¡£Ï¢ÇÆ¤ËÄ©¤àº£¾ì½ê¤Ï½éÆü¤«¤é£¹Ï¢¾¡¤Ç°µ¾¡¤Î¥à¡¼¥É¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢ÆÍÁ³¤Î¼ºÂ®¤Ç¾õ¶·¤Ï°ìÊÑ¤·¤¿¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤ÏÂç¤ÎÎ¤¡¢²£¹ËË¾ºÎ¶¡Ê£²£¶¡áÎ©Ï²¡Ë¡¢¿·´ØÏÆ°ÂÀÄ¶Ó¡Ê£²£±¡á°Â¼£Àî¡Ë¤¬£²ÇÔ¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÊÂ¤Ó¡¢Ê¿ËëÎÏ»Î£³¿Í¤¬£±º¹¤Î£³ÇÔ¤ÇÄÉÁö¡£°ìµ¤¤Ëº®ÀïÌÏÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ó°Ì¤ò²÷Áö¤·¤Æ¤¤¤¿Âç¤ÎÎ¤¤Ë¡¢²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£½¨¥Î»³¿ÆÊý¤Ï¡ÖÁ°Æü¤ÏµÁ¥ÎÉÙ»Î¤Ë°ìÊýÅª¤Ë²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤ÆÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»ÄÁü¤¬Æ¬¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÇÏÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Åö¤¿¤ê¤¬¶¯¤¤Áê¼ê¤ò²á¾ê¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°õ¾Ý¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤ÎÆ§¤ß¹þ¤ß¤¬ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤â¹¶¤áµÞ¤¤¤ÇÂÎ¤¬Î®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÁêËÐÆâÍÆ¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Öº£¾ì½ê¤ÎÁ°È¾¤ÏÀº¿ÀÅª¤Ë¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ÆÈ×ÀÐ¤Ë¸«¤¨¤¿¤±¤ì¤É¡¢°ì¤Ä¤ÎÉé¤±¤«¤é¥ê¥º¥à¤¬Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬ÁêËÐ¤ÎÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¡£¤³¤³¤Ç¼é¤ê¤ËÆþ¤é¤º¡¢¹¶¤á¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤ÈÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤¿¡£ÄËº¨¤ÎÏ¢ÇÔ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Âç¤ÎÎ¤¤¬¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¾õ¶·¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£½¨¥Î»³¿ÆÊý¤â¡¢½ªÈ×¤Ï¼Â¼ÁÅª¤ËË¾ºÎ¶¤È¤Îà¥Þ¥Ã¥Á¥ì¡¼¥¹á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖË¾ºÎ¶¤ÏÁ°È¾¤Ç£²ÇÔ¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤Î½¸ÃæÎÏ¡¢¾¡Éé¤ËÂÐ¤¹¤ë¸·¤·¤µ¤¬¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤â¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Âç¤ÎÎ¤¤È¤Ï¹ç¸ý¤¬¤¤¤¤¤À¤±¤Ë¡ÊËÜ³ä¤Ç£·¾¡£±ÇÔ¡¢ÉÔÀï¤ò½ü¤¯¡Ë¡¢¤¬¤¼¤óÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£µÕ¤Ë¡¢Âç¤ÎÎ¤¤ÏËÜÅö¤Ë¶¯¤¤²£¹Ë¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤¬»î¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¡£ºÇ¸å¤ÏÀº¿ÀÎÏ¤Î¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡Âç¤ÎÎ¤¤ÎÏ¢ÇÆ¤«¡¢Ë¾ºÎ¶¤Î²£¹Ë½éÍ¥¾¡¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¡Ä¡£»Ä¤ê£´Æü´Ö¤ÎÅÚÉ¶¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£