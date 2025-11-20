¡ÖÇ¯Îð¤Î¤»¤¤¡¢»þÂå¤Î¤»¤¤¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬·ù¤¤¡×¡¡10Ç¯¸å¤Ï¡Ä¥¤¥Á¥í¡¼»á¡Ö¤¤¤¯¤Ä¡©¤Ã¤Æ¸¡º÷¤µ¤ì¤¿¤¤¡×
CW-X¡ß¥¤¥Á¥í¡¼¡Èover 51¡É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Æ¥¹¥È
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥³¡¼¥ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖCW-X¡Ê¥·¡¼¥À¥Ö¥ê¥å¡¼¡¦¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤Ï19Æü¡¢ÆüËÜ¿Í½é¤ÎÊÆÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¤¥Á¥í¡¼»á¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ë¡ÖTeam CW-X¡×¤Î³èÆ°¤È¤·¤Æ¡¢51ºÐ°Ê¾å¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖCW-X¡ß¥¤¥Á¥í¡¼¡Èover 51¡É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Æ¥¹¥È¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Ï»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë±þ¤¸¡¢10Ç¯¸å¤ÎÍýÁÛÁü¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡10·î¤Ë52ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Î¡Ö±¿Æ°¤«¤éÎ¥¤ì¤¿Æ±À¤Âå¤ÎÊý¤Ë¡¢ºÆ¤Ó¥«¥é¥À¤òÆ°¤«¤¹¤¤Ã¤«¤±¤ò¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é´ë²è¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¸½Ìò»þÂå¤ÎÇØÈÖ¹æ¡Ö51¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢51ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Î½ÅÍ×À¤ä±¿Æ°¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£»²²Ã¼ÔÌó100¿Í¤È¤¤¤¦Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Æ¥¹¥È¤À¡£
¡¡Âè1Éô¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¥«¥é¥À¤òÃÎ¤ë¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥ï¥³¡¼¥ë¿Í´Ö²Ê³Ø¸¦µæ³«È¯¥»¥ó¥¿¡¼¤¬ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¼«¿È¤Î¸Ô´ØÀáµ¡Ç½¤äÁ´¿È¤ÎÏ¢Æ°À¤òÇÄ°®¤¹¤ë¡£Âè2Éô¤Ç¤Ï¥Æ¥¹¥È¤ÎÆâÍÆ¤ò²òÀâ¡£¥¤¥Á¥í¡¼»á¡¢4Âç²ñÏ¢Â³¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Î¸µÎ¦¾åÃæÄ¹µ÷Î¥Áª¼ê¡¦Ê¡»Î²ÃÂå»Ò¤µ¤ó¤é¤¬ºÂÃÌ²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Î½ÅÍ×À¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè3Éô¤Ç¤Ï¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¼è¤êÁÈ¤á¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¥¤¥Á¥í¡¼»á¤¬»²²Ã¼Ô¤È°ì½ï¤Ë¼ÂÁ©¡£¸Ô´ØÀá¡¢¸ª¹Ã¹ü¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿±¿Æ°¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»²²Ã¼Ô¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£´À¤òÎ®¤·¤¿¸å¤Ë¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤«¤é»öÁ°¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¼ÁÌä¤Ë¤âÅú¤¨¤¿¡£
¡¡50ºÐÀ¤Âå¤¬¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò°Ý»ý¡¢·ÑÂ³¤¹¤ë¤¿¤á¤ËºÇÄã¸Âµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤º¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¡£ÅöÁ³¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖËÍ¡¢·ù¤¤¤Ê¤Î¤ÏÇ¯Îð¤Î¤»¤¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£»þÂå¤Î¤»¤¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¹¤´¤¯·ù¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö»þÂå¤À¤«¤é¡Ä¡Ä¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯·ù¤¤¤Ç¡£¡ØÇ¯Îð¤À¤«¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤è¤Í¡Ù¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡£Â³¤±¤Æ¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤À¤Ã¤Æ¤½¤ê¤ã¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¤¿¤é²ø²æ¤¹¤ë¤è¡£¤½¤ì¤Ï°ã¤¦¤È¸À¤¨¤ë¾õÂÖ¤Ë³§¤µ¤ó¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö10Ç¯¸å¤ÎÌÜÉ¸¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¤Ï¡Ö10Ç¯¸å¤Ë¤Ï´ÔÎñ¤ò²á¤®¤Æ¤¤¤ë¡£62ºÐ¡£´À¤òÎ®¤¹¤Èµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ò10Ç¯¸å¤â20Ç¯¸å¤â¤º¤Ã¤È»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¶¦Í¤Ç¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¡×¤È²óÅú¡£¡Ö62¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Ø¤³¤ó¤Ê¥ä¥Ä¤¤¤ë¤ó¤À¡©¡Ù¡Ê¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¡Ë¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡£¡Ø¥¤¥Á¥í¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤Ê¤ó¤À¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸¡º÷¤µ¤ì¤¿¤¤¡£¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
