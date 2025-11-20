神保町から春日部に帰るはずが、目覚めたら久喜！　奇跡の乗り継ぎで帰宅した男性

お酒を飲んだ帰りの電車では、うっかり寝過ごしてしまう確率も高くなる。そこから上手くリカバリーできるかどうかは運次第だ。

埼玉県の50代男性（事務・管理／年収500万円）は、「かれこれ20年くらい前の話」として、飲みすぎて電車で寝過ごしてしまったエピソードを寄せた。

「その日は、水曜日。午前中は1年間勉強した試験があり、おおむね14時頃に仲間、勉強仲間10年くらいで集合し飲み始めることに」

昼下がりから始まった宴会。その時間はまだ居酒屋は開いておらず、男性たちはカラオケボックスに場所を変え、「歌わずに」飲み続けた。（文：篠原みつき）

「気付いたら、久喜駅で駅員さんに起こされました」

その後も「17時ごろから、行きつけの店二次会、三次会」と、さらに飲み続けた。解散は22時前と早めだったが、計8時間近く飲んでいたことになる。

男性は神保町駅から半蔵門線直通の電車に乗り、春日部の自宅を目指した。しかし……

「気付いたら、久喜駅で駅員さんに起こされました。しかも、翌日は仕事。既に23時頃で、東武線に上りはなかった」

春日部で降りるはずが、通り過ぎて終点の久喜まで来てしまったのだ。しかも東武伊勢崎線の上り最終電車（現在の時刻表では23時3分発）が出た直後だったようで、つまり戻る電車はもうない。

絶望的な状況だが、男性はあきらめなかった。

「飲んでいた割に冷静な帰宅となりました」

ふと掲示板を見ると、一筋の光が見えたという。

「宇都宮線の上り最終大宮行の表示を偶然目に！大宮からは京浜東北線の最終上り電車に接続。南浦和から武蔵野線で南越谷まで、そして、無事？東武線伊勢崎線の下り最終に接続して、春日部まで帰れました」

JRを乗り継いで迂回し、別の路線から春日部に戻るという驚きのルートだ。とっさの判断力が功を奏した。

「タクシーだと1万円超のところを、数千円で迂回できました。飲んでいた割に冷静な帰宅となりました」

実際には久喜から春日部は電車代もタクシー代もそれほどかからない距離だが、とにかく余計なお金を使わずに済んで何よりだ。酔っ払っていても、帰巣本能と鉄道知識が働いた奇跡的な生還劇だった。

