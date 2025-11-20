「お前が言うか」−−普段は暴言連発の上司、自分のミスを指摘されると「これはパワハラだ」と被害者ヅラ

普段は攻撃的で暴言を連発する上司が、責められる立場になったら――。投稿を寄せたのは機械系メーカーに勤める40代男性（東京都）。自身の部署にいる「パワハラ気質」の上司・Aさんにまつわる残念なエピソードを明かした。

投稿者の職場では昨年から、大手企業を退職した人を「嘱託顧問」として雇用し「業務の進め方に対するアドバイス」をしてもらっているそう。しかし「頻繁に暴言を発する」攻撃的な性格のＡさんは、この顧問に対しても傍若無人に振る舞っていた。（文：湊真智人）

「気が弱い人ほど虚勢を張る」

中でも投稿者が挙げたのは、「部内の定例会議」での一幕だ。そこで議題に上ったのは「Aさんがミスをした事案」であった。普段Ａさんは他人のミスを厳しく追及していたというから、周囲も注目したことだろう。しかし本人は予想外の言動を見せた。

「いざ自分のミスを追及されると(追及というより質問)、明らかに不快な態度を示しました。終いには自分より役職の低い顧問に対して『なんでミスを詰められなければならないんだ』『これはパワハラだ』と言い放ちました」

普段の横暴な態度を棚上げにした“ブーメラン発言”に、「その場の誰もが『お前が言うことか？』と思ったことでしょう」と投稿者は振り返る。

投稿者はこの発言を「忘れられない“迷言”」と語る一方で、Ａさんの独善的なふるまいを鋭く切っている。

「気が弱い人ほど虚勢を張る。小さな人間だなと思いました」

※キャリコネニュースでは「上司・先輩の忘れられない名言（迷言）集」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/XO7PUW3F