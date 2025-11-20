デートをすっぽかした男性から3ヶ月後に連絡　「交通事故で入院していた」と言うけれど…女性がお断りした理由【衝撃エピソード再配信】

キャリコネニュースが配信してきた3万本の記事の中から衝撃エピソードをピックアップ。今回は婚活で遭遇した「不誠実すぎる男」のエピソードを紹介する。音信不通から3ヶ月、言い訳はまさかの「交通事故で入院していた」。怪しみつつ再会を試みるも、今度は当日の朝に寝坊報告。40代女性の「不信感MAX」な体験談を紹介する。

久しぶりの連絡で「交通事故で入院していた」と言われたら、果たして信じられるだろうか。投稿を寄せた40代前半の女性が、以前付き合った男性を振り返った。（文：谷城ヤエ）

「連絡がこなくなり気がないと思って放置していました」

お見合いパーティーでとある男性と知り合った女性。

「お互いバツイチということで付き合うことになり、翌週会う約束してたんですが前日当日と連絡がこなくなり気がないと思って放置していました」

女性は何の連絡もないことに疑問を感じながらもスルー。今回はご縁がなかったと思ったのだろう。婚活ではよくあるケースとも言える。

「しかし3ヶ月後に連絡があり交通事故で入院していた旨を言われました。寝たきりと言ってもメールを打つくらいはできたと思います」

どの程度の怪我だったのかは不明だ。しかし、本当だとしても連絡が完全にないのはおかしいと思った女性。

「で、また会うことになりましたが私は不信感MAX。結局また約束した日、彼は寝坊してランチじゃなく夜にしようとのこと。連絡来たのは朝の10時すぎ……」

女性が呆れるのも無理はない。こうなると交通事故という理由もちょっと疑ってしまいそうだ。

「男性なのに支度に7時間かかるんですかー怒。丁重にお断りしました」

と綴った女性は、最後に

「約束守れない人は出世しませんよー」

と書いていた。

※この記事は2022年12月15日に配信した記事を一部再編集したものです。

