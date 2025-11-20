◆第５６回明治神宮野球大会最終日▽大学の部・決勝 青学大４―０立命大（１９日・神宮）

大学の部では青学大（東都大学）が立命大（関西５連盟第２）を４―０で下し、２年連続２度目の優勝を達成した。連覇は史上６度目。昨年に続き、決勝で先発した中日のドラフト１位、エース右腕の中西聖輝（４年）が１７奪三振で２安打完封勝利。決勝で２年連続２ケタＫは史上初となった。

達成感がこみあげてきた。中西は、１７個目の三振を奪って連覇を決めるとマウンドで捕手の渡部海と抱き合った。「うれしかった。頑張ってきてよかったと、強く思いました」。集大成の舞台で見せた最高の投球。大学最後の全国大会で初めて“胴上げ投手”になり、喜びに浸った。

初回、先頭打者から伝家の宝刀のフォークで空振り三振を奪うと、４者連続三振に。佛教大との初戦では「使い物にならなかった」と首をひねった決め球をきっちり修正し「今日はいけるな、と思いました」。直球の最速は１４８キロで制球力も抜群だった。立命大打線を相手に、７回２死まで無安打投球を展開した。

智弁和歌山のエースだった２１年夏の甲子園で優勝投手に輝いた。「戦国・東都」と称されるレベルの高いリーグで通算１７勝３敗。「負けない投手」と呼ばれるようになった。安藤寧則監督（４８）は言う。「高校時代から“負けられない野球”をやってきた。だから、勝負どころを分かっています。私が助けられているほどです」。決勝は「真っすぐに張っている打者が並んでいる」とみるや、フォークやカーブなど変化球を主体に次々と空振りを奪った。

「打ち取るパターンをいくつも持っているのは強み。１年目から楽しみです」。ネット裏には、期待を膨らませる中日・岡野スカウトの姿があった。「チームに勝利を持ってこられる投球を、ずっとしていきたい」。史上３校目のリーグ戦６連覇と６校目の神宮大会連覇。青学大に２つの偉業をもたらした右腕は、胸を張ってプロの世界へ飛び込む。（浜木 俊介）

◆江川らに並ぶ２年連続決勝勝利 青学大・中西は昨年決勝（先発で１１Ｋ）に次ぎ、２年連続決勝で２ケタ奪三振の勝利投手。２年連続決勝勝利投手は、７６、７７年江川卓（法大＝完封、完投）、８２、８３年高野光（東海大＝リリーフ２勝）、０３、０４年竹林俊行（東亜大＝完投、完封）に次ぎ、４人目。先発で２年連続勝利は江川、竹林と３人目。決勝での２ケタＫは、昨年の中西に次ぎ７度目（６人）で、１人で２度マークは中西が初。１７Ｋは決勝での最多奪三振（決勝２ケタＫ完封は、７４年中大・田村政雄、０７年東洋大・大場翔太に次ぎ３人目）。

◆中西 聖輝（なかにし・まさき）２００３年１２月１８日、奈良県生まれ。２１歳。智弁和歌山では１年夏に背番号１８で、３年夏にエースで甲子園出場。３年夏は３試合に登板し、智弁学園との決勝は６回無失点の好救援で優勝投手に。青学大では２年春にリーグ戦デビューし、通算３２試合１７勝３敗、防御率１．４２。今年は春秋とも最高殊勲選手、ベストナインに選出された。最速１５２キロで変化球はスライダー、カーブ、フォーク、チェンジアップ。１８２センチ、９２キロ。右投右打。