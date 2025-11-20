Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは１９日、今季ホーム最終戦となる鳥栖戦（２３日）に向け、静岡・焼津市内で公開練習を行った。昨季、チームを残留に導くゴールを決めたＦＷ矢村健は「今季をかっこよく締めくくるためにも、ホーム最終戦でしっかり勝って残留を決めたい」と闘志を燃やした。

現在１５位のチームは６試合勝利がないが、１８位山口との勝ち点差は６。あと勝ち点１をつかめば残留が確定する。しかし、相手の鳥栖はプレーオフ圏の６位まで勝ち点４差の８位につけ、まだ昇格の可能性を残しており、決して楽な相手ではない。

矢村は昨季、期限付き移籍先の藤枝でキャリアハイの１６得点を挙げ、エースとして活躍。今季Ｊ１新潟へ復帰したが、８月に完全移籍で藤枝へ戻った。復帰後は先発起用が続いたものの、磐田戦（９月２０日、２○１）での２得点以来ゴールから遠ざかり、前節の千葉戦（９日）では移籍後１０試合目で初のベンチスタートとなった。

須藤大輔監督は「前半が０―０なら、後半に勝負をかけるジョーカーとして期待した」と起用意図を説明。「責任感が強い分、『自分が結果を残さないと』という思いがプレーを硬くしていた。重荷を少しでも外したかった」と話す。ストライカーは千葉戦後、自身がやるべきプレーの再確認に取り組んでいるという。

昨季の第３４節・いわき戦（１０月５日、１△１）でシーズン最優秀ゴール賞となる先制点を挙げ、４試合を残して残留を確定させた矢村。プレーオフ圏内が見えていた昨季と、残留争いが長引く今季とは状況が違うが、「泥臭くても、どんな形でも１点は１点。自分らしく決めたい」。自身の復調を裏付ける確かな結果として、チームのＪ２残留を決めるゴールへの強い意欲をにじませた。（伊藤明日香）