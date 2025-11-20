なにわ男子・高橋恭平、最近お気に入りの動物は？「動画をよく見ていて…」
7人組グループ・なにわ男子の高橋恭平が、21日放送のフジテレビ系バラエティー『坂上どうぶつ王国2時間SP』（後7：00）にゲスト出演する。今回お休みの高橋海人（King ＆ Prince※高＝はしごだか）の代わりに登場。坂上忍からどうぶつについてのエピソードを聞かれた高橋は「最近フクロウが大好きで。動画をよく見ていて、めちゃくちゃかわいい」と明かす。
【写真】“欠席”高橋海人のパネルも…スタジオの模様
今回は、芸人・やす子の人生をかけた夢である、行き場を失った保護動物たちと暮らす「どうぶつハッピーランド」建設プロジェクトの様子を大公開。始まりは4ヶ月前、「ワンちゃん、ネコちゃんはもちろん、ウサギや馬なども保護できるようなハッピーランドを作りたい」というやす子の思いで始動したこのプロジェクト。人生を動物に支えられてきたというやす子が、恵まれない生き物たちの保護動物園の建設を決意する。
壮大すぎる夢の実現に向けて、着々と動き出していたやす子。一番気になっているという土地を見に行くことになるのだが、理想とする土地や建物の規模、かさむ予算面で苦境に立たされていた…。しかし、そんなやす子から驚きのアイデアが飛び出す。
このほか、かんで人間に危害を加えるおそれのある犬・咬傷犬（こうしょうけん）。一般的には家庭への譲渡が難しく、保健所に行けば殺処分の対象となる場合も。そんな咬傷犬をこれまで100匹以上保護してきた活動家を紹介。そして、自らが運営する保護施設「わんずふりー」に密着する。
4ヶ月前に大阪で保護した柴犬の信（のぶ）。「わんずふりー」で保護した頃の信は、先住犬たちとうまくなじめず孤立していた。そんな信は、環境に慣れるまで小型犬たちと暮らすことに。「お座り」や「待て」など、ご飯の際のルールはすぐに覚え、次なる目標は同じエリアで暮らすワンちゃんたちと遊ぶことだという。個性あふれるメンバーがそろう中、信は目標を達成することができるのか。
さらに、信の更生に向けて、人間が近くにいる環境に慣れてもらうため、じっくり時間をかけて信から人間に近寄ってくるのを待つことに。少しずつ距離が近くなってきたある日、信は他のワンちゃんたちから隔離されていた。一体何があったのか。そして、そんな「わんずふりー」が、突如保護施設存続の危機に陥っていた…
