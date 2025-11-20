芸能事務所「セント・フォース」所属のフリーアナウンサー望月理恵（53）が19日までにインスタグラムを更新。ゴルフウエア姿を公開した。

望月アナは「秋ゴルフ 今、スイング修正中だから、、か?笑 めちゃくちゃなゴルフになってしまいました」と明かし、ゴルフウエア姿を投稿した。望月アナは白黒模様の入ったセットアップのウエアを着用しており、ミニスカートからはほっそりと抜群の美脚を見せている。

続けて「焦ると余計ダメなんですよねー 私ってこういう所あるよね、メンタル弱いよね、仕事でもあったな、、とゴルフ以外の反省も始まり落ち込みました、、集中しろよ!ですよね笑笑 ただお天気には恵まれた気持ちのいいラウンドでした」と当日を振り返った。

この投稿にフォロワーからは「もっちーさんかわいすぎる」「美脚すぎっ」「ずっと若い」「色気すごっ」とコメントが寄せられている。

望月は「もっちー」「モッチー」の愛称で知られ、21年6月に所属事務所セント・フォースの取締役に就任したことを自身のブログで報告。SNSでは積極的に投稿を続け、コメント欄には「奇跡の53歳」と書かれることもある。